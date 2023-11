Juve e Inter al palo: assalto Premier per il colpo a zero

Juve e Inter al palo: assalto dalla Premier per il colpo a zero in Serie A. Ancora non c’è stata la fumata bianca e dall’Inghilterra spingono

Ancora la fumata bianca non c’è stata quando mancano sette mesi alla scadenza naturale del contratto. E questa cosa un poco preoccupa i tifosi del Napoli. Che forse possono stare un poco sereni perché la sua intenzione sarebbe quella di rimanere in azzurro.

Il futuro di Zielinski, centrocampista dei campioni d’Italia, è ancora tutto da scrivere. E più passa il tempo e più si rincorrono le voci per quello che potrebbe essere un clamoroso addio alla fine della stagione a parametro zero. Come sappiamo sia la Juventus che l’Inter sarebbero intenzionate a prendere il giocatore, ma secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.it non solo in Italia il centrocampista polacco ha degli estimatori, ma anche in Premier League ci sono delle squadre che farebbero carte false per averlo. Una su tutte il Liverpool di Klopp, che gli darebbe la possibilità di cimentarsi in un altro campionato. Ma da quelle parti ci starebbe pensando anche il West Ham, senza dimenticare in Liga, invece, il sondaggio che il Barcellona potrebbe a breve fare. Un colpo così, senza spendere un euro di cartellino, stuzzica evidentemente la fantasia di tutti. E Juve e Inter potrebbero ritrovarsi al palo.