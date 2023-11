“Mi vergognerei”: la Juventus finisce di nuovo sotto assedio

La Juventus si gode i tre punti conquistati contro la Fiorentina che gli hanno permesso di reggere il passo dell’Inter capolista.

I bianconeri ora sono proiettati già verso il prossimo impegno, che li vedrà sfidare il Cagliari. Altri punti in palio, altri punti da prendere per continuare nella propria marcia. Nel tentativo di riuscire a rimanere nel gruppetto delle squadre che si giocheranno il tricolore.

Finché c’è la speranza è logico che i tifosi cullino questo sogno. D’altronde le cose stanno andando per il verso giusto, la Juventus sta collezionando ottimi risultati e ha trovato i giusti equilibri in campo, nonostante una rosa senza tantissime alternative. Contro la Fiorentina la squadra ha saputo soffrire, portando a casa tre punti d’oro.

Juventus, le critiche di Giovanni Galli al gioco bianconero

L’ultimo successo bianconero è arrivato grazie ad un gol di Miretti segnato dopo appena 10 minuti di gioco. Poi la Juve ha difeso con ordine il vantaggio, con il sesto “clean sheet” consecutivo che conferma la solidità della retroguardia, con Szczesny sugli scudi per le tante parate effettuate.

Durante una intervista a “Lady Radio” l’ex portiere non ha avuto parole certo d’elogio riguardo la prestazione della squadra di Allegri: “Lo dico a cuore aperto, se la Fiorentina giocasse una partita come quella Juventus mi vergognerei. Dall’area di rigore tiravano pallonate la davanti per gli attaccanti. Per me è stato come tornare indietro di 50 anni, perché non è nemmeno il calcio di 50 anni fa”. I tifosi sui social hanno comunque sottolineato l’importanza di aver conquistato tre punti su un campo molto difficile.