Calciomercato Juventus, dimmi dove dormi e ti dirò chi sei: beccato, ormai è ufficiale

Calciomercato Juventus, il club bianconero potrebbe tornare all’assalto del giocatore già a gennaio. Ecco la curiosa circostanza.

“È lui quel tipo di giocatore che manca ad Allegri”. Fabio Capello dixit. L’ex allenatore della Juventus ha pochi dubbi sull’impatto che potrebbe avere un elemento del genere in una squadra come quella bianconera che in quella zona di campo, la trequarti, ha un disperato bisogno di qualità.

In un’intervista pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport Capello ha “benedetto” l’eventuale acquisto di Domenico Berardi, che la scorsa estate per l’ennesima volta è stato a un passo dalla Signora. Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori avevano mostrato interesse per il capitano del Sassuolo, che alla soglia dei trent’anni si sente pronto per fare il cosiddetto salto di qualità. E dimostrare di poter fare la differenza anche in un club più ambizioso. Ma la Juventus è trasecolata di fronte alla richiesta degli emiliani, che non intendono scendere sotto i 30 milioni per quella che è a tutti gli effetti la loro bandiera.

Calciomercato Juventus, Berardi ha pernottato al J-Hotel

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è andato su tutte le furie dopo la “ritirata” dei bianconeri, accusandoli di non aver rispettato la scadenza.

Quando si tratta di mercato, tuttavia, gli screzi si dimenticano in fretta. Ed è assai probabile che la Juventus torni presto alla carica per l’attaccante neroverde. Magari già a gennaio, regalando ad Allegri quel tassello che manca per poter restare in corsa per lo scudetto. Nel frattempo Calciomercato.it fa notare una strana e simpatica circostanza, se così vogliamo definirla. Berardi, infatti, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ha avuto un “antipasto” di Juve pernottando con il suo Sassuolo al J-Hotel, l’albergo bianconero a pochi passi dal quartier generale della Signora, prima della sfida di lunedì contro il Torino, terminata 2-1 per i granata di Ivan Juric.