Juventus, Fabio Capello esalta Berardi e scalda il mercato bianconero

L’intervista di Fabio Capello sulle potenziali mosse di mercato della Juventus: l’ex allenatore bianconero esalta Berardi

L’ex allenatore bianconero e attuale opinionista di Sky Sport, Fabio Capello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rilasciando un’intervista.

Capello si è soffermato anche su quali potrebbero essere le mosse di mercato della Juventus a gennaio per rinforzare la rosa e provare a rimanere in alto in classifica. L’ex allenatore del Real Madrid si è soffermato sul centrocampo dove Allegri ha delle scelte decisamente limitate, complici le squalifiche di Pogba e Fagioli. In merito alle possibili mosse dei bianconeri, Capello ha tirato fuori due nomi molto caldi per la Vecchia Signora, entrambi attualmente in Premier League: “Kalvin Phillips nella nazionale inglese e ai tempi del Leeds mi è sempre sembrato un centrocampista completo. Ma anche Hojbjerg è molto completo come centrocampista”.

Juventus, Capello: “Berardi è il fantasista che manca ad Allegri. Inter favorita per lo scudetto”

Fabio Capello non si è limitato ai giudizi su Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg, entrambi in uscita rispettivamente dal Manchester City e dal Tottenham.

L’esperto allenatore ha parlato anche di altri giocatori, in particolare di Domenico Berardi, un nome che non è mai tramontato per la Juventus: “Berardi è il fantasista che manca ad Allegri. Domenico, se ti muovi, ti serve bene. Le sue sono palle veloci e pericolose, non morte. Sarebbe un grande valore aggiunto per la Juventus. Che trio che andrebbe a comporre con Vlahovic e Chiesa”. Tirando in ballo i due ex Fiorentina, Capello ha espresso anche il suo giudizio proprio sul momento di Chiesa e Vlahovic, soprattutto dal punto di vista realizzativo: “Dusan e Federico non mi sembrano spenti, i gol torneranno”.

Naturalmente non è mancato il commento anche sulla difesa granitica della Juventus: “Non subire gol conta molto, è un punto di forza, la base su cui costruire. La differenza tra l’Inter, che è di un altro livello, e la Juventus è che i nerazzurri prendono pochi gol come i bianconeri, ma poi hanno tanta qualità e infatti segnano molto di più. Calhanoglu ti mette la palla dove vuoi, Dimarco ti serve davanti alla porta, poi ci sono i vari Mkhitaryan, Barella, Frattesi… Solo per citare i centrocampisti. Quella di Allegri, invece, è una mediana di giocatori normali. Non ci sono più i Pjanic, i Pogba o i Dybala: manca di fantasia e di conseguenza Allegri deve puntare sulle ripartenze”. Infine ha anche espresso la sua sull’eventuale scudetto della Juve: “Lo scudetto on sarebbe un’impresa perché non avere le coppe non è un dettaglio e alla lunga può garantire 6-7 punti in più in classifica. L’Inter, però, è la grande favorita”.