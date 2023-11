Le mani della Juventus su De Paul: la formula che sblocca l’affare

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno iniziato la trattativa per Rodrigo De Paul: ecco la formula che sblocca l’affare a gennaio

La Juve il colpo in mezzo al campo a gennaio lo farà sicuramente. Allegri ovviamente non può continuare per un’intera stagione solamente con gli uomini che in questo momento ha a disposizione. Non tanto per la questione qualitativa, che ci sta anche come pensiero, ma soprattutto per quella numerica. Sì, servono uomini da mettere in rosa.

Di nomi ne sono circolati tanti, ma a quanto pare quello più caldo è Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Atletico Madrid che in Italia ha giocato con la maglia dell’Udinese e che è sempre stato un pallino dei bianconeri piemontesi. Secondo le informazioni riportate da Nicolò Schira, la Juventus ha già iniziato a parlare con l’agente del calciatore, Augustin Jimenez. Ecco le ultime.

Calciomercato Juventus, così si sblocca De Paul

La Juventus ha parlato con l’agente di Rodrigo De Paul negli ultimi giorni. De Paul vorrebbe giocare di più e non è totalmente soddisfatto del ruolo che l’allenatore Simeone gli affida in All’Atletico. La Juventus ha mostrato interesse nei suoi confronti per un prestito con diritto di riscatto”. Ecco quello che il giornalista ha scritto sul proprio profilo social.

Prestito con diritto di riscatto, questa è la formula che potrebbe sbloccare il tutto. E, magari, per avvicinare ancora di più quella che sarebbe un’importante fumata bianca, la Juventus potrebbe anche metterci un obbligo a determinate condizioni. Insomma, si potrebbe fare. E il colpo De Paul alzerebbe il livello tecnico e di personalità nella rosa in maniera davvero importante. Vedremo.