Clamoroso Juventus: attacco stravolto, arriva ‘il bello di notte’

La Juventus stravolge l’attacco: mossa che coinvolge Vlahovic e un ex bianconero

La Juventus sta avendo ottimi segnali da alcuni giocatori che a inizio stagione erano passati un pò in secondo piano.

Da Moise Kean a Weston McKennie e Andrea Cambiso. Questi stanno trovando grande continuità, convincendo Allegri a schierarli titolari con regolarità. Chi invece sembra essersi spento è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo aveva avuto un’ottima partenza, realizzando ben 4 gol nelle prime 4 giornate di campionato. Poi si è fermato e adesso la pausa dal gol sta iniziando a diventare piuttosto lunga e allarmante per il popolo bianconero. Vlahovic non segna dalla doppietta con la Lazio nella 4ª giornata, di fatto 7 giornate di digiuno, anche se in realtà sono 5 poiché in due gare non era a disposizione di Allegri a causa di un problema fisico. L’ex Fiorentina è partito dalla panchina nell’ultimo turno con la Fiorentina, senza mostrare un impatto rivelante. Insomma, Vlahovic ha bisogno di ritrovarsi e la Juventus deve provare a metterlo nelle migliori condizioni, anche in vista di un’ipotetica cessione sul mercato.

La Juventus sogna il ritorno di Morata: il rinnovo taglia le gambe ai bianconeri

Ad oggi il valore di Vlahovic è leggermente calato ma le pretendenti sul mercato continuano ad esserci, se pur in maniera defilata.

Come riportato da ‘Tuttosport‘, nella mente della Juventus continua a riecheggiare il nome di Alvaro Morata. Alla luce della crisi di Vlahovic e del rendimento non esattamente convincente, i bianconeri potrebbero provare a riportare a Torino il centravanti spagnolo che non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Italia. Morata ha trovato un suo equilibrio all’Atletico Madrid, dopo una prima fase burrascosa e di alti e bassi con l’allenatore Diego Pablo Simeone. Col tempo il rapporto è migliorato e oggi l’ex Real e Chelsea è un punto di riferimento assoluto dell’attacco dei colchoneros. I suoi numeri parlano da soli: 7 gol in Liga, 5 in Champions, per un totale di 12 reti e 3 assist complessivi fino a questo momento. Di fatto è lui il faro dell’Atletico Madrid insieme a Griezmann, tanto più adesso che avrebbe firmato il rinnovo fino al 2027. Una mossa che potrebbe definitivamente spegnere le speranze della Juventus di riportarlo a Torino.