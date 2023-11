Juventus, non solo Zielinski: Giuntoli ne scippa un altro al Napoli!

In vista di gennaio la Juventus continua a tenere d’occhi Zielinski, così come l’Inter. Giuntoli intanto pesca un altro nome dal Napoli

La Juventus continua a tenere d’occhio la situazione di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, alla luce della situazione contrattuale col Napoli.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e il suo entourage non ha ancora trovato la quadra con Aurelio De Laurentiis per rinnovare. Non mancano le pretendenti per l’ex Udinese ed Empoli. In Serie A oltre alla Juventus anche l’Inter è forte su di lui e lo sta monitorando con grande attenzione in proiezione di un potenziale colpo a parametro zero targato Beppe Marotta. Anche all’estero Zielinski inizia ad avere diverse richieste, in particolare dalla Premier League dove il Liverpool ha mostrato un discreto interesse nei suoi confronti. La Juventus ha urgente bisogno di un rinforzo a centrocampo e Zielinski per caratteristiche e status potrebbe essere il profilo ideale nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Mezz’ala di qualità e quantità, abile nell’inserimento e nella conclusione da fuori, con ottima confidenza col gol e ormai perfettamente a suo agio nel campionato italiano. Identikit perfetto per le esigenze del club bianconero. Zielinski, però, non è l’unico nome del Napoli nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Juventus, non solo Zielinski: anche Zanoli è nel mirino di Giuntoli

Un’altra situazione contrattuale piuttosto instabile in casa Napoli è quella di Alessandro Zanoli, che potrebbe diventare un nome concreto per la Juventus in vista del mercato invernale.

Il classe 2000, a differenza di Zielinski, è in scadenza a giugno 2026 ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e per l’adeguamento contrattuale. Anche lo sfogo del suo agente Alessandro Moggi nelle scorse settimane ha evidenziato come la situazione non sia esattamente perfetta. Come sottolineato da spazionapoli.it, Giuntoli vorrebbe approfittare di questa situazione per tentare di portare Zanoli a Torino. Il terzino destro ex Sampdoria è reduce da una stagione positiva a livello personale con la maglia blucerchiata in cui ha collezionato 2 gol e 2 assist in 22 presenze. Se pur non sia riuscito a evitare la retrocessione della Samp, ha vissuto un anno importante in Serie A che gli è servito da trampolino di lancio. A Napoli, però, non sta trovando spazio. Chiuso dalla presenza di un pilastro come Di Lorenzo, padrone della corsia di destra. Alla Juventus, invece, avrebbe la possibilità di trovare più spazio sulla corsia di destra. Di fatto si giocherebbe il posto con un altro classe 2000, Timothy Weah. Giuntoli continua a monitorare la situazione di Zanoli, in attesa di attuare la prossima mossa.