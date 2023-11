Calciomercato Juventus, doppia offerta accettata: colpaccio Giuntoli

Cristiano Giuntoli vola in Inghilterra: doppia offerta accettata, il big si avvicina alla Juventus

Il mercato di gennaio si avvicina e la Juventus è già molto attiva in questo senso per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

Ancora di più adesso che la Juve occupa il secondo posto in solitaria e vede come concreta la possibilità di rimanere stabilmente in cima alla classifica. Al momento solo l’Inter è più avanti e proprio i nerazzurri potrebbero intralciare la Juventus sul mercato. Soprattutto nella corsa a Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli a giugno 2024. La squadra di Simone Inzaghi ha individuato diversi nomi che potrebbero coincidere con quelli della Juve. Cristiano Giuntoli sta lavorando su vari fronti, soprattutto a centrocampo dove le scelte a disposizione dell’allenatore sono diventate piuttosto limitate.

Juventus, Giuntoli in Inghilterra per Kalvin Phillips: apertura del giocatore e del City

A centrocampo sono diversi i profili selezionati dalla dirigenza bianconera, alcuni direttamente in Serie A come lo stesso Zielinski, altri dalla Premier League.

Da Thomas Partey a Jorginho e Hojbjerg, ma anche Kalvin Phillips, centrocampista inglese del Manchester City. Per quest’ultimo sembrerebbe esserci margine per il trasferimento già a gennaio e la Juventus sta spingendo concretamente sull’acceleratore. Come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Giuntoli sarebbe volato in Inghilterra per convincere Kalvin Phillips ad approdare a Torino. Il centrocampista britannico avrebbe aperto al trasferimento e anche il suo attuale club, il Manchester City, sarebbe disponibile alla cessione in prestito dell’ex Leeds. Un doppio sì che potrebbe garantire alla Juventus un rinforzo di assoluto rilievo in vista della prossima sessione invernale di mercato. In quella zona di campo stanno pesando e non poco le assenze di Pogba e Fagioli, squalificati rispettivamente per doping e calcio scommesse e fuori per tutta la stagione. Allegri è costretto a fare di necessità virtù, sfruttando la duttilità di McKennie e con richieste extra per Rabiot. In mezzo al campo rimane solo Locatelli come regista; Miretti, invece, può essere un jolly, in fase di impostazione e negli inserimenti senza palla. Le lacune, però, sono evidenti e un giocatore di spessore come Kalvin Phillips potrebbe stravolgere il valore del centrocampo bianconero.