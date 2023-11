Chiara Frattesi, lo guarderai in loop: il reel che ha mandato in tilt il web

Chiara Frattesi, il video esagerato ha fatto strage di cuori sui social network: mai visto un riflesso più piccante di questo.

Qualcuno dice di lei che sia una dea. Qualcun altro sostiene che di meraviglie al mondo ce ne siano 8 e non 7, come avremmo erroneamente creduto per secoli e secoli. Riceve proposte di matrimonio a cadenza praticamente quotidiana e non ci stupisce affatto, in tutta franchezza, che sia così.

È molto probabile che bazzicando nel mondo del calcio conosciate già Chiara Frattesi. O che, quanto meno, abbiate sentito parlare di lei. Nel caso in cui così non fosse, non temete: siamo qui per questo. Il suo cognome potrebbe avervi già indirizzati sulla buona strada e suggeritovi che sia la sorella di un certo centrocampista della Nazionale azzurra e dell’Inter, in prestito dal Sassuolo. Sì, la splendida Chiara altri non è che la sorella del calciatore Davide Frattesi.

Attenzione, però, a pensare che sia solo questo e che viva di luce riflessa. La popolarità che ha ottenuto se l’è sudata e si è sempre data un gran da fare, questa splendida ragazza, per sfondare in quel mondo che l’attraeva talmente tanto da volerne entrare a fare parte. E così, passo dopo passo, foto dopo foto, il successo tanto agognato è arrivato.

Chiara Frattesi, riflessi piccanti: ma quanto è sexy quel vestitino?

Chiara è vicina a raggiungere il traguardo dei 100mila follower e siamo certi che centrerà l’obiettivo molto presto, essendo lei disposta a fare di tutto pur di diventare un’affermata influencer.

E basteranno un altro paio di contenuti sulla scia di quello che ha postato nelle scorse ore, per tagliare il traguardo e per superare di gran lunga quel numero. Provate a dare un’occhiata all’ultimo reel che ha postato e diteci un po’ cosa ne pensate. Non credete anche voi che questo video sia piuttosto convincente e abbastanza rappresentativo del suo immenso fascino?

L’abito che indossa in questo filmato girato sfruttando il riflesso dello specchio è assolutamente delizioso e rende perfettamente giustizia alle magnifiche curve della sorella di Frattesi. E allora avanti così, Chiara: ci sei quasi.