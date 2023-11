Due sostituzioni di troppo: sconfitta a tavolino UFFICIALE

Due sostituzioni di troppo. Nel calcio può accadere anche questo e in tale occasione l’abbondanza è stata penalizzata. Cosa è accaduto?

“Il troppo stroppia” recitava Mary Poppins. Ma il calcio ci ha abituato al troppo. Troppe chiacchiere, troppe polemiche, troppa attesa, troppa tensione e tanti altri eccessi.

Ma il troppo non si manifesta soltanto sui grandi palcoscenici, quelli in grado di raccogliere decine di migliaia di telespettatori allo stadio e milioni di persone davanti ai teleschermi. Anche il cosiddetto calcio minore presenta spesso eccessi inaccettabili, dove la violenza, fisica e verbale, regna spesso sovrana. Sono spesso giovani arbitri appassionati a pagarne le conseguenze più pesanti. Accade però anche altro e decisamente assai meno grave.

Ma il calcio è sempre calcio, ovunque si giochi ed ovunque vi siano appassionati a seguirlo. Ogni partita, al di là di quale sia la categoria di appartenenza, rappresenta una gara da vincere sempre, in un modo o nell’altro. Pertanto può capitare che nella foga agonistica, nella sfrenata volontà di superare l’avversario, si travalichino, più o meno volontariamente, le regole, salvo poi pagarne le inevitabili conseguenze.

E è quanto accaduto su un campo della Toscana. In questo caso davvero “Il troppo stroppia” e ha portato alla penalizzazione degli autori dell’eccesso. Ma cosa è accaduto in realtà?

Due sostituzioni di troppo, ecco l’eccesso

Siamo a Massa e l’eccesso calcistico si è consumato durante l’incontro di calcio che ha visto fronteggiarsi la locale formazione del Romagnano e quella del Blues Pietrasanta, in una sfida valida per il campionato U19 Provinciali di Massa Carrara.

La partita si è conclusa con il risultato di 3 a 3, ma la gara ha avuto un’appendice che ha cambiato il verdetto del campo. Infatti la squadra di casa del Romagnano ha inoltrato ricorso dal momento che i Blues Pietrasanta, durante la gara, hanno effettuato 7 sostituzioni anziché le 5 canoniche. Il Giudice sportivo ha confermato l’irregolarità e a quel punto ha assegnato la vittoria a tavolino al Romagnano per 3 a 0.

I Blues Pietrasanta hanno pertanto contravvenuto alla norma in tema di sostituzioni. Il comunicato del Giudice sportivo recita infatti come l’omessa osservanza delle disposizioni riguardo le sostituzioni: “comporta l’irrogazione alla Società responsabile della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3“. La sentenza, però, non avrà sorpreso più di tanto i Blues Pietrasanta dal momento che 7 sostituzioni, anziché 5, non rappresentano certo un piccolo errore.