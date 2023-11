Melissa Satta, via la giacca e il reggiseno: è rimasta solo con quello

Melissa Satta si mette a nudo e ai follower non resta che godersi lo spettacolo: questo reel non puoi proprio perdertelo.

Una critica in più, una in meno, non fa più testo. Melissa Satta ha ormai le spalle larghe ed è già da tempo abbondantemente abituata ad essere uno fra i bersagli preferiti dal popolo dei social. Anzi, i social neanche esistevano ancora, quando l’ex velina ha iniziato ad essere sulla bocca di tutti.

Ha sfidato l’opinione pubblica ancora una volta e ha vinto lei, come facilmente prevedibile. Quello con Matteo Berrettini tutto era tranne che un fuoco di paglia, visto che i due innamorati si autodefiniscono già una famiglia – includendo al suo interno anche il piccolo Maddox, ovviamente – e che lei parla già di una seconda maternità. Lo fa in maniera piuttosto insistente e senza nascondere la sua voglia di avere un altro figlio, il che ci induce a pensare che forse se ne sia iniziato a parlare. Ma non ci interessa: quelli, benché tutti si arroghino il diritto di parlarne, sono fatti loro e di nessun altro.

A noi interessa soffermarci, più che altro, sulla “nuova” Melissa. Perché da quando l’ex velina fa coppia col tennista romano sembra essersi, in qualche modo, ritrovata. È una donna più matura e più consapevole e, se possibile, dà l’impressione di essere addirittura più sexy di quanto non sia mai stata. E non era facile superarsi da questo punto di vista, essendo lei stata sempre un’icona di sensualità e di grande fascino.

Melissa Satta si mette a nudo: reel pazzesco

L’ultimo reel che l’ex moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng ha postato sui social è in tal senso illuminante. Un video che trasuda bellezza e carisma da tutti i pori e che siamo certi avrà infranto un sacco di cuori, ignari di ciò a cui sarebbero andati incontro nel momento in cui avessero schiacciato “Play“.

Il filmato sintetizza tutti i look che la Satta ha sfoggiato in occasione del servizio che le ha dedicato il magazine F, nell’ambito del quale si è sbottonata in tutti i sensi. Dal punto di vista umano e anche dell’abbigliamento, poiché guardandolo si assiste ad innumerevoli cambi look.

Prima indossa una giacca che poi scompare e lascia il passo a un pullover. Poi indossa un reggiseno che, allo stesso modo, dopo qualche istante non c’è più, e così via fino a che non rimane con solo un paio di shorts minuscoli indosso. Una sorta di “striptease” non voluto, se vogliamo, che ha fatto impazzire di gioia i follower.