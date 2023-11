Né Juventus, né Inter: ha già preso una decisione

Né Juventus e nemmeno Inter: si allontana il colpo a parametro zero. Il giocatore avrebbe preso una decisione per il suo futuro professionale

Juventus e Inter hanno intrecciato in diverse occasioni le loro idee di mercato e lo potrebbero fare anche nei prossimi mesi con una certa insistenza. Sono diversi infatti i nomi che proprio in questi giorni coinvolgono sia i bianconeri che i nerazzurri che ricordiamo al rientro dopo la sosta si sconteranno in campionato.

In ogni caso, sul mercato, oltre i vari centrocampisti che vuoi o non vuoi in queste ore sono accostati ai due club, c’è anche un elemento che può tranquillamente giocare in difesa, cosa che ha fatto in diverse occasioni. La “particolarità” è che si libera a parametro zero alla fine dell’anno visto che il Barcellona non sembra avere nessuna intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza. Parliamo di Sergi Roberto che però, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, avrebbe già preso una decisione. E questa decisione porta alla MLS, in America, magari nel club che vede protagonisti Messi, Jodi Alba, Busquets e dall’anno prossimo anche Luis Suarez. Magari ci potrebbe provare il Miami. Ma vedremo quello che succederà.