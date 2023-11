A vita alla Juventus: firma fino al 2029

A vita alla Juventus, i bianconeri hanno deciso e vogliono farlo firmare fino al 2029. Non solo per ammortizzare il costo del cartellino

Uno dei migliori difensori della Serie A. Se non il migliore, in questo momento. Perché se la Juve non prende gol da diverse partite il merito non è solo di Szczesny, che si sta dimostrando ancora all’altezza, ma anche di un pacchetto arretrato che non sta sbagliando praticamente nulla.

Un pacchetto arretrato guidato da Bremer: il difensore brasiliano è stato protagonista di un grandissimo avvio di stagione, non sbagliando quasi mai, e concedendo pochissimo a tutti gli avversari che si sono presentati dalle sue parti. A Firenze poi è stato uno dei migliori in campo. Un elemento che è legato alla Juventus fino al 30 giugno del 2027 ma che, secondo Alfredo Pedullà, potrebbe mettere nero su bianco su un rinnovo contrattuale che, praticamente, lo blinderebbe a vita.

A vita alla Juventus, la situazione di Bremer

Lo abbiamo capito da un poco che dentro la Juventus è tempo di rinnovi. Ieri ha firmato Locatelli, nei prossimi giorni lo potrebbero fare altri e, entro l’anno, spiega il giornalista, potrebbe arrivare l’ufficialità per Bremer. Non fino al 2028, cosa che sembrava comunque logica visto che ancora ci sarebbe veramente tanto tempo, ma un anno in più, fino al 30 giugno del 2029.

Una Juve che in questo modo non solo metterebbe il reparto arretrato in sicurezza per molti anni, ma che andrebbe ad ammortizzare in maniera importante quell’investimento da oltre 50 milioni di euro che è stato fatto un paio di anni fa per prenderlo dal Torino. Magari potrebbe arrivare una firma fino al 2028 ma con opzione per il rinnovo per un’altra stagione. E quindi sarebbe la stessa cosa. Insomma, entro dicembre potrebbe essere ufficiale anche questo prolungamento di contratto.