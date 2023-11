Atp Finals, i giocatori della Juventus si sbilanciano: vincitore “anticipato”

Atp Finals, anche negli spogliatoi della Juventus si azzardano ipotesi su chi sia il favorito per la vittoria: ecco il verdetto bianconero.

Otto Maestri. Otto titani. Otto campioni che hanno dato il meglio di sé per 10, lunghissimi mesi. C’è un motivo ben preciso se il popolo del tennis aspetta novembre come se fosse Natale. Perché quello delle Nitto Atp Finals è un evento talmente scenografico e avvincente che ci sta che l’attesa sia così spasmodica.

Si inizia domenica 12 novembre, ancora una volta – e potrebbe non essere l’ultima – sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino. Ai nastri di partenza, dicevamo, otto giganti del tennis: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. I bookmaker danno per certa la vittoria di Nole, che arriverà nella sua amata Italia a caccia del settimo titolo e di un record che gli permetterebbe di sorpassare il suo eterno rivale Roger Federer. Gli italiani, manco a dirlo, tifano per Sinner, che nelle quote è il quarto favorito per la vittoria delle Finals 2023.

Vi farà piacere sapere, però, che anche i giocatori della Juventus si sono voluti sbilanciare e azzardare delle previsioni su cosa accadrà da qui al 19 novembre prossimo, giorno della gran finale, in quel di Torino. Alcune risposte sono appropriate, altre un po’ meno, ma il video postato sul canale X di JuventusFC è assolutamente imperdibile.

Atp Finals tra passato e presente: i pronostici bianconeri

Iniziamo con una premessa: il fatto che giochino a calcio non implica necessariamente che seguano tutti gli sport. E infatti, a giudicare da alcune risposte, c’è qualcuno che non è parso troppo aggiornato circa la geografia e i protagonisti attuali del tennis mondiale.

Chi vincerà le Nitto @atptour Finals? 🤔🎾 I nostri ragazzi provano a indovinare 💬⚪️⚫️ pic.twitter.com/w9wOiIOUsT — JuventusFC (@juventusfc) November 8, 2023

Prendiamo Szczęsny, per esempio, secondo il quale a vincere le Finals sarà uno fra Sampras o Agassi. Saprà certamente che i due campioni sono ormai in pensione, ma ha comunque voluto ironizzare dando loro fiducia. Punta tutto su Roger Federer, invece, Chiesa, che potrebbe non essersi accorto del fatto che lo svizzero abbia appeso la racchetta al chiodo da oltre un anno. Ma sognare un suo ritorno ci sta, dai.

Passiamo, ora, ai pronostici un po’ più seri. Sono in 7 a pensare, sulla falsariga degli analisti, che a trionfare sarà il più volte Maestro del circuito, ovvero Djokovic: si tratta di Kostic, Vlahovic, Perin, Milik, Rugani, Rabiot e Mckennie. I due calciatori bianconeri Huijsen e Yildiz credono, invece, che ad avere più chance sia Alcaraz. E sono italiani, manco a dirlo, i soli due juventini a credere e sperare nell’exploit di Sinner: si tratta di Nicolussi Caviglia e Miretti.