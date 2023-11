Berardi alla Juventus: Giuntoli lo ha fatto ancora

Berardi alla Juventus, ancora non è finita. Non è finita per l’esterno neroverde che sogna l’approdo in maglia bianconera, né per Giuntoli.

Vanno, vengono, ritornano. Come Le nuvole cantate da Fabrizio De André, le suggestioni, e le passioni, riaffiorano ogniqualvolta si avvicina una sessione di mercato.

Il mercato estivo non è stato molto produttivo per la Juventus da questo punto di vista. Tanti gli obiettivi inseguiti, sognati, bramati ma alla fine poco o nulla, poiché il bottino recuperato dalla buona campagna cessioni è servito pressoché interamente a tentare una rianimazione quasi disperata di un bilancio agonizzante. Il mercato di gennaio può rappresentare una svolta importante soprattutto se continuerà il trend positivo di questa ultima parte di stagione.

Il secondo posto in campionato è una carica di energie positive da dirottare sul campo e, possibilmente, anche sul mercato, per tentare di chiudere un paio di falle nella rosa apertesi improvvisamente dopo la doppia squalifica di Pogba e Fagioli. La finestra di mercato di gennaio potrebbe vedere la conclusione di un affare non andato a buon fine sotto il solleone. Un affare fortemente voluto dalla Juventus e dal diretto interessato: Domenico Berardi.

Allegri e Giuntoli sono già al lavoro per pianificare gennaio e l’assalto all’esterno calabrese.

Berardi alla Juventus, sarà la volta buona?

SkySport ha rilanciato l’indiscrezione di mercato riguardante la Juventus. Domenico Berardi è l’obiettivo numero uno per arricchire ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Giuntoli valuta anche l’ipotesi dell’arrivo di un centrocampista che pari l’emergenza dovuta alla doppia perdita a centrocampo. Come sempre occorrerà valutare il budget a disposizione per ottimizzarlo in vista di un possibile doppio colpo. Difficile che entrambe le operazioni possano andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Se il grande investimento sarà fatto sull’esterno calabrese, per il centrocampista non rimarrà che la formula del prestito. Il sogno è Rodrigo de Paul, dell’Atletico Madrid. Un sogno, appunto. Ma il pensiero, al momento, dalle partì della Continassa, sembra fermamente orientato verso Berardi. Intriga troppo il tridente formato da Chiesa, Vlahovic e dall’esterno del Sassuolo.

L’obiettivo della conquista di un posto in Champions League è la priorità assoluta in casa Juventus. Una questione di vitale importanza. Tutto ciò che verrà in più sarà tutto di guadagnato ed accolto a braccia aperte. Sognare poi non costa nulla. Alzi la mano chi, ad agosto, avrebbe collocato la Juventus al secondo posto in classifica dopo undici giornate, a soli due punti dall’Inter superfavorita per la vittoria finale e persino davanti a Milan e Napoli.

E se dovessero sbarcare a Torino Berardi e de Paul…