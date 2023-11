Grave infortunio, torna nel 2024: fulmine a ciel sereno Juventus

Grave infortunio, adesso, la Juventus potrebbe ripensarci profondamente: cosa succede sul mercato di gennaio.

L’Arsenal è costretto a rivedere la sua strategia di trasferimento per la finestra di gennaio a seguito dell’infortunio di Thomas Partey. Inizialmente orientati verso un attaccante, i Gunners stanno ora valutando l’acquisto di un centrocampista per rafforzare la squadra. La notizia arriva mentre Ivan Toney del Brentford rimane un obiettivo, ma le incertezze sulla disponibilità di Partey potrebbero portare a una revisione dei piani. Come sappiamo, proprio Partey, era un obiettivo concreto della Juventus.

L’Arsenal, dopo l’inatteso infortunio di Thomas Partey, si trova a ripensare la sua strategia di trasferimento per la finestra di gennaio. Inizialmente orientati verso la ricerca di un nuovo attaccante, con Ivan Toney del Brentford in cima alla lista degli obiettivi, i Gunners stanno ora considerando seriamente la possibilità di concentrarsi su un rinforzo a centrocampo vista l’assenza, improvvisa, di Partey che come detto poc’anzi, era un obiettivo concreto dei bianconeri proprio per il mercato.

Infortunio Partey: la Juventus dovrà ripensarci

Le grandi preoccupazioni riguardo alla durata dell’assenza di Partey, che dovrebbe saltare una parte significativa della stagione, hanno spinto il club a riconsiderare le sue priorità di mercato. Mentre l’acquisto di un attaccante rimane sul tavolo, la necessità di rafforzare la zona centrale del campo è diventata una priorità immediata, come scrivono dal portale estero ‘Dailymail’.

Ivan Toney del Brentford, un talentuoso attaccante in grande forma, rimane un obiettivo di grande interesse per l’Arsenal. Tuttavia, le incertezze legate all’infortunio di Partey potrebbero portare a una rivalutazione delle priorità di mercato. Il club dovrà bilanciare attentamente la necessità di rinforzare il reparto offensivo con quella di garantire una copertura adeguata in centrocampo. Ora, indubbiamente, anche i piani della Juventus sono cambiati dopo questa notizia visto che Thomas Partey era proprio un obiettivo in mediana.