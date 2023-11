Colpo di scena improvviso: Zidane firma subito

Colpo di scena improvviso per quanto riguarda il futuro di Zinedine Zidane. Dalla Francia certi di una firma imminente. Ecco dove

Da quando ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto praticamente tutto, Zinedine Zidane non ha trovato nessun club. O, per meglio dire, non ha accettato nessuna proposta che gli è arrivata, perché lo sappiamo bene che è stato cercato da diverse squadre. Ma il momento di stop sembra essere arrivato al termine, a quanto pare.

A parlarne sono in Francia, precisamente le10sport.com. Il portale svela che il suo ruolo potrebbe essere dentro al Marsiglia, squadra al momento allenata da Gattuso, ma non al posto del tecnico italiano, ma in un ruolo diverso, quello di direttore generale. C’è una condizione però che al momento non c’è ma che potrebbe verificarsi nello spazio di poco tempo: la cessione del club francese. E le trattative, a quanto pare, sembrano essere anche ben avanzate. Insomma, Zidane non in panchina ma in un ruolo diverso, dirigenziale, magari per poi quando sarà passare ad altre funzioni. Un ritorno a casa sua per l’ex fantasista della Juventus, accostato anche alla panchina bianconera nei mesi scorsi quando si credeva che Allegri potesse essere esonerato da un momento all’altro. Invece poi il livornese è rimasto e Zizou è rimasto ancora a guardare. Ma ormai per poco…