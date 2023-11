Fumata bianca Juventus: ha firmato da pochi minuti

Fumata bianca Juventus, il club bianconero dimostra ancora una volta di avere le idee chiare sul futuro. Ufficialità a breve.

Contro il Cagliari, domani pomeriggio, sarà ancora emergenza. Massimiliano Allegri sarà dunque di nuovo costretto a fare di necessità virtù. L’allenatore livornese dovrà inventarsi qualcosa per ovviare all’assenza di Adrien Rabiot, uno dei pilastri del suo centrocampo, squalificato per somma di gialli dopo l’ammonizione rimediata a Firenze.

In mezzo McKennie tornerà a ricoprire il suo ruolo naturale, quello di mezz’ala, dopo aver fatto praticamente l’esterno a tutta fascia in questa prima parte di stagione. A destra Allegri adatterà Cambiaso – l’ex Genoa e Bologna solitamente gioca a sinistra – mentre la corsia mancina sarà predominio del serbo Kostic. Gli altri intoccabili, a centrocampo, sono Locatelli e Miretti, quest’ultimo autore del gol decisivo contro la Fiorentina domenica scorsa. Il dubbio principale del tecnico toscano è in attacco “Chi giocherà? Davanti stanno tutti bene”, ha detto oggi in conferenza stampa, ammettendo di avere l’imbarazzo della scelta. Chiesa oppure Vlahovic? Con ogni probabilità Allegri deciderà solo prima della partita. E non è da escludere che l’esterno della nazionale azzurra possa iniziare dalla panchina.

La coperta, dicevamo, è molto corta solo nella zona nevralgica del campo, dove pesano le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

⚪️⚫️ Nicoló Fagioli has signed his new contract at Juventus valid until 2028. It’s all done and sealed.

Salary increased and longer deal for Fagioli as part of Juventus project for the future, supporting him after gambling addition.

Betting scandal ban will expire in May. pic.twitter.com/KWl6oblaYM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023