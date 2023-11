Joana Sanz come mamma l’ha fatta: senza veli e senza freni

Joana Sanz ha colto di sorpresa i follower mettendosi a nudo sui social network: c’è da perdere la testa con questa splendida wag.

La parola d’ordine del suo profilo Instagram è sempre stata una: stupire. Lo fa ogni giorno e in modi sempre diversi. E in pochi, questo dobbiamo dirlo, sanno farlo bene come e quanto lei. Joana Sanz, questo è poco ma sicuro, su questo non si batte: è una vera e propria maestra.

La compagna di Dani Alves non si è mai risparmiata, anzi. Si è sempre messa a nudo sui social network, in tutti i sensi. Lo ha fatto postando foto in grado di sfidare l’immaginazione e lo ha fatto dicendo la sua su qualunque tema, coinvolgendo costantemente i fan nella sua quotidianità. Proprio qualche giorno fa, la dolce metà del calciatore brasiliano aveva voluto condividere con i follower un colpo di testa. Aveva fatto irruzione su Instagram sfoggiando un hairstyle nuovo di zecca e una chioma che, tutto d’un tratto, s’era improvvisamente fatta bionda.

Poi era tornata al suo colore naturale, ma quella sorpresa aveva lasciato molti senza fiato. Questo perché non sapevano ancora, i suoi sostenitori, cosa avesse in serbo per loro la splendida Joana. Quello non era niente, ma loro non potevano esserne a conoscenza: il meglio doveva ancora venire.

Joana Sanz si mette a nudo in tutti i sensi

La splendida top model, che continua a dare il suo appoggio incondizionato al fidanzato, tuttora in carcere con l’accusa di presunto stupro, ha colto tutti di sorpresa con uno scatto paradisiaco.

Nelle ultime foto si è mostrata come mamma l’ha fatta, bella come il sole e senza veli. Non indossa nulla, letteralmente. Un nudo integrale artistico e ben fatto che appartiene ad uno shooting fotografico e che ha riscosso, come facilmente prevedibile, un gran bel successo.