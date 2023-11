La Juventus risponde ancora alla Consob: comunicato UFFICIALE

La Juventus ha risposto nuovamente alla Consob nella serata di ieri. Ecco il comunicato ufficiale dei bianconeri

Non sembra esserci momento di tregua dentro la Juventus. Certo, nulla è davvero paragonabile a quello che è successo lo scorso anno. Da novembre in poi, e vale a dire da quando Agnelli si è dimesso insieme all’intero consiglio di amministrazione, non c’è stato un giorno sereno per il gruppo allenato da Massimiliano Allegri.

Poi quest’anno i casi Pogba e Fagioli hanno di nuovo fatto “sprofondare” la situazione, ma un gruppo unito e mentalmente forte ha già fatto vedere di essersi messo alle spalle il doppio problema. La società invece decide di andare incontro a tutte le accuse con dei comunicati stampa. L’ultimo, dopo la richiesta della Consob sulla situazione di bilancio al 30 giugno del 2023, è stato diramato nella tarda serata di ieri.

La Juventus risponde, ecco la nota ufficiale

“Si rinvia in merito al progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, a quanto già indicato nella nota 56 al progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023; in merito al bilancio consolidato al 30 giugno 2023, alla nota 57 al bilancio consolidato al 30 giugno 2023”. Meccanismi tecnici che chi non è addentrato non capisce, ma che sicuramente chi dovrà controllare le carte sa fare bene, ovviamente.

Un segnale comunque, assai importante, quello che arriva dalle segrete stanze bianconere. Un segnale di lotta che tanto piace ai tifosi, che vorrebbero vedere una Juve difendersi dalle accuse che arrivano quasi quotidianamente e che in molti casi proprio non hanno nessun fondamento.