La Juventus trafigge di nuovo l’Inter: subito 45 milioni di euro

La Juventus trafigge di nuovo l’Inter. In tanti attendono la grande sfida tra bianconeri e nerazzurri del prossimo 26 novembre. Ma intanto…

Gira che ti rigira la sfida è sempre tra loro due. Juventus ed inter, Inter e Juventus. Dopo Calciopoli, anno 2006, ogniqualvolta i riflettori si accendono sui due club ecco che rispuntano veleni da ogni dove.

Ora il campionato ripropone Inter e Juventus ai primi due posti della classifica di Serie A e il 26 novembre il calendario prevede lo scontro diretto. Ma in queste ore la sfida tra bianconeri e nerazzurri si trasferisce dal rettangolo verde all’ambito strettamente economico-finanziario. E’ lì, infatti, che si è accesa una nuova sfida a colpi di milioni di euro.

In un calcio italiano alla perenne ricerca di un nuovo Eldorado in grado di ridurre l’abisso che la separa dalla ricchissima Premier League, e ora anche dalla Saudi League, tutto è buono pur di incamerare denaro fresco da poter poi reinvestire, in parte, sul mercato. Calcio e Finanza ha fatto i conti in tasca ai club di Serie A e ha stilato la classifica che riguarda specificatamente gli introiti alla voce main sponsor sulle maglie.

La speciale classifica presenta numeri sorprendenti. Quali?

La Juventus trafigge di nuovo l’Inter

Il podio disegnato da Calcio e Finanza è in parte diverso da ciò che sarebbe lecito attendersi. Infatti ai primi tre posti sono salite soltanto due delle tre tradizionali grandi del campionato italiano.

Al terzo posto figura la Fiorentina di Commisso con 25 milioni versati da Mediacom, società di proprietà dello stesso presidente della Fiorentina. Al posto d’onore vi è il Milan, che incassa annualmente da Emirates 30 milioni di euro, mentre il primo posto è occupato dalla Juventus che con Jeep, brand a sua volta appartenente ad Exor, cassaforte di casa Agnelli-Elkann, proprietaria anche della maggioranza delle azioni di Juventus, ha un introito annuo di 45 milioni.

Chi risulta sorprendentemente fuori al podio è pertanto l’Inter che con Paramount+ incassa 11 milioni di euro. Ma presto le cose potrebbero cambiare in casa nerazzurra dal momento che già dalla sfida contro il Frosinone sulle maglie degli uomini di Inzaghi apparirà il marchio Qatar Airways che verserà la cifra di 1,5 milioni di euro nelle casse nerazzurre da qui alla fine della stagione.

La situazione potrebbe cambiare radicalmente la prossima stagione quando cioè la compagnia aerea qatariota potrebbe diventare main sponsor dell’Inter grazie ad una clausola presente nell’attuale accordo e che prevede un compenso annuo per i nerazzurri tra i 18 e i 20 milioni di euro. La sfida continua…