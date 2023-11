Ines Trocchia, se la gonna si sposta è la fine: fan col fiato sospeso

Ines Trocchia, la passeggiata sui rollerblade si trasforma in un vero e proprio spettacolo a luci rosse: follower in tilt.

C’era una volta, tanto tempo fa ma non troppo, una showgirl dai lunghi capelli castani, il sorriso smagliante e le curve da strapazzo. E se per certi versi è un vero peccato che quella soubrette abbia deciso di focalizzare la sua attenzione su un mondo diverso da quello televisivo, dall’altra è innegabile che la sua nuova attività proceda ancora meglio di quella precedente.

Prima di passare al web, Ines Trocchia si è regalata diverse avventure sul piccolo schermo. Ha partecipato a svariate trasmissioni – è stata più volte ospite di Tiki Taka, ad esempio, ma è più volte comparsa anche su Sportitalia – ed è anche apparsa ripetutamente sulle copertine di alcuni dei magazine più famosi al mondo. Ci riferiamo, per citarne qualcuno, a Playboy, GQ, Maxim, Harper’s Bazaar, Glamour e ForMen. Ha un curriculum di tutto rispetto, insomma, che la dice lunga sulle sue ambizioni e su dove, probabilmente, le piacerebbe arrivare.

La bellissima modella campana, malata di calcio e pazza dell’Inter, a modo suo ha comunque già sfondato. Su Instagram ha un seguito che fa di lei un’influencer a tutti gli effetti e può davvero sperare, adesso, di raggiungere qualunque obiettivo le passi per la testa.

Ines Trocchia è sexy pure sui rollerblade: che spettacolo

Per correre più veloce che posso verso il suo futuro, la bella Ines ha saggiamente deciso, nelle scorse ore, di indossare un paio di rollerblade. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che ai pattini ha abbinato un look al quale fareste meglio a prepararvi psicologicamente, nel caso in cui non lo abbiate ancora visto.

La Trocchia indossa la parte superiore di un bikini blu e una gonna pareo perfettamente in pendant con esso. Una gonna che lascia il fianco nudo e i cui lembi sono tenuti insieme da tre anelli che danno l’impressione di non riuscire a contenere le sue curve esplosive.

Roba che se il pareo si fosse spostato di un solo centimetro avremmo assistito al più grande spettacolo dopo il Big Bang. E non sappiamo se essere sollevati per lei, o dispiaciuti per i follower…