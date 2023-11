Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: la scelta di Allegri fa discutere

Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio tra la Juventus e il Cagliari. Si gioca alle ore 18, le formazioni ufficiali.

C’è grande attesa tra i tifosi per la contesa dello Stadium, con i bianconeri che vanno a caccia di altri tre punti per alimentare i propri sogni di gloria. Al momento l’undici di Allegri pare essere il principale antagonista dell’Inter per lo scudetto.

Il tecnico ha più volte ribadito come il tricolore non deve diventare un’ossessione. La Juventus proverà a giocarsi le sue chance, ma non sembra avere un organico allo stesso livello di altre big, come l’Inter ad esempio. I risultati che sono stati conquistati fin qui però ovviamente generano ottimismo. I bianconeri hanno dimostrato di aver trovato il perfetto equilibrio a livello tattico. E una solidità difensiva che può spingere verso l’alto. Senza considerare poi il calciomercato ormai alle porte.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari

L’avversario di oggi è un Cagliari che è apparso rinfrancato nelle ultime apparizioni. La squadra di Ranieri ha finalmente rotto gli indugi, conquistando le prime vittorie stagionali che gli hanno dato ossigeno in classifica. Servirà insomma una partita di grande concentrazione, non ci sono mai partite semplici in serie A.

Ecco dunque quali sono le scelte di Massimiliano Allegri per questa sfida, per la quale la lista degli assenti è stata decisamente lunga. Il tecnico infatti deve tener conto della squalifica di Rabiot e non può contare sugli infortunati Danilo, Alex Sandro e Weah. C’erano in ogni caso dei ballottaggi da sciogliere, soprattutto in attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.