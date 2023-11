Calciomercato Juventus, svolta per gennaio: ‘affare’ da 30 milioni

Svolta per gennaio, ecco come i bianconeri riuscirebbero ad ottenere i 30 milioni di euro: i dettagli dell’operazione.

Siamo alle porte del mercato invernale e la Juventus, dopo una sessione estiva caratterizzata da operazioni in uscita e riduzione dei costi, sembra pronta a compiere una svolta importante sotto la guida di Giuntoli. In una recente conferenza stampa, l’allenatore Massimiliano Allegri ha affrontato il tema del mercato invernale, dichiarando: “Il mercato? Con la società non ne abbiamo parlato. In questo momento la cosa più importante è che abbiamo un gruppo coeso. La forza del nostro assetto sta dentro chi non gioca, sono sempre molto concentrati ed è questa la cosa più importante. Nel calcio si vive di equilibrio, quindi è importante averlo insieme all’umiltà che non deve mai mancare”. Nonostante queste parole pubbliche, sembra che dietro le quinte, Giuntoli e la dirigenza bianconera stiano già lavorando per rafforzare la squadra di Allegri, soprattutto dopo i forfait di Fagioli e Pogba. La priorità sembra essere l’arrivo di un centrocampista.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus potrebbe presto mettere a disposizione un budget di circa 30 milioni di euro, qualora il contratto di Paul Pogba venisse rescisso a causa di un presunto caso di doping. Questa cifra rappresenterebbe un tesoretto importante che potrebbe essere reinvestito sul mercato per soddisfare le esigenze della squadra.

Rescissione contratto e 30 milioni di euro: così cambia il mercato a gennaio

Come anticipato da Calciomercato.it, Giuntoli è stato recentemente a Londra, probabilmente per trattare l’acquisto del centrocampista Phillips e potenzialmente altri giocatori.

Il mercato invernale della Juventus sembra già essere entrato nel vivo, e i tifosi bianconeri sono in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, certamente, se questa opzione della rescissione dovesse confermarsi un affare in mediana verrà fatto anche perché i risultati della squadra bianconera fanno pensare che la società voglia puntare al massimo, nonostante tutto.