Dalla Juventus al Milan: succede di tutto a gennaio. Il mercato ci ha abituato a storie che vedono trasferimenti clamorosi tra società rivali.

Dopo la dodicesima giornata il campionato si ferma nuovamente per dare spazio alle nazionali. Quando si giocherà la tredicesima giornata il mese di novembre ci starà quasi salutando.

In un attimo ci accorgeremo di essere ad un passo dal mese di gennaio, quando, proprio il primo giorno dell’anno, si aprirà la finestra di mercato, definita solitamente “di riparazione”. Un po’ tutte le società cercheranno di compiere qualche buon affare. Chi sta già bene e vuole ritoccare ulteriormente la sua rosa, l’Inter, chi vuole fare un piccolo mercato per compensare la totale assenza, giustificata, in estate, la Juventus e chi, invece, intende “riparare” qualche errore commesso nella sessione precedente, il Milan.

La formazione guidata da Stefano Pioli ha già maturato 3 sconfitte dopo 12 gare ed è in evidente ritardo rispetto ad Inter e Juventus. La grande campagna acquisti estiva, finanziata in larga parte dalla clamorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ha forse illuso più del dovuto società e tifosi rossoneri. Di tempo per recuperare ce n’è, ma esperienza insegna che è meglio correre ai ripari in tempo e la finestra di mercato di gennaio sembra essere l’occasione giusta per qualche intervento.

Uno è già in rampa di lancio…

Dalla Juventus al Milan, la storia si ripete

Il mercato ci ha fatto conoscere infinite storie di giocatori passati da una grande ad un’altra. A gennaio si potrebbe ripresentare un altro caso. Un ex Juventus che potrebbe passare al Milan.

Contro il Verona, con la maglia del suo Genoa, Radu Matei Dragusin, difensore rumeno, classe 2002, ha segnato il suo primo gol in serie A. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, rappresenta probabilmente il più grande, recente rimpianto della società bianconera. Il centrale di Bucarest sembra essere diventato un obiettivo del Milan.

A tal proposito l’insider Alessandro Jacobone scrive su X: “Conferme sull’interesse del Milan per Radu Dragusin centrale difensivo rumeno ora in forza al Genoa. Entourage che ambisce ad un prosieguo di stagione ad alti livelli per puntare alla Premier in estate, ma un assalto a gennaio potrebbe evitare scomode concorrenze“.

La società rossonera sta pertanto valutando operazioni in ingresso per tentare di risalire la china. Prima che l’Inter e la Juventus prendano troppo il largo. Prima che sia troppo tardi.