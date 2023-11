Eleonora Incardona, guardano tutti lì: curve roventi a spasso in tribuna

Eleonora Incardona mette a ferro e fuoco gli spalti di San Siro: non hanno avuto occhi che per le sue curve bombastiche.

Oramai la conoscono tutti. E non in qualità di ex cognata di Diletta Leotta – fino a qualche tempo fa stava con il fratellastro della conduttrice, ovvero il chirurgo Mirko Manola – ma in quanto volto di Dazn Bet Fun. Così come tutti, a questo punto, conoscono le sue curve, tante sono le volte in cui le ha sfoggiate con grande orgoglio sui social network.

Fa bene a farlo, Eleonora Incardona, perché tanta bellezza va condivisa e non tenuta per sé. Sarebbe da veri egoisti, non trovate? E lei, nata a Ragusa nel 1991, amante del calcio e più in generale dello sport, non si è mai tirata indietro quando, appunto, si è trattato di condividere la propria bellezza con le tantissime persone che hanno deciso di darle fiducia e di seguirla sulle varie piattaforme social.

Il 2023 è stato decisamente il suo annus mirabilis, tant’è che il numero dei suoi follower è aumentato a dismisura, negli ultimi mesi. Segno che Eleonora è pronta a lasciarsi alle spalle le ingombranti etichette del passato e a spiccare il volo verso quelli che senz’altro saranno gli step successivi della sua luminosissima carriera.

Eleonora Incardona regina della tribuna: impossibile toglierle gli occhi di dosso

Nel frattempo, la Incardona continua ad affinare la sua cultura calcistica, che non si sa mai. Va allo stadio ogni volta che può ed era a San Siro quando, qualche sera fa, il Milan ha affrontato il PSG in Champions League.

A testimoniarlo sono i tre scatti di fuoco che ha postato sui social e che, per certi versi, ci hanno fatti anche ridere. La splendida Eleonora, fasciata in un vestito viola attillatissimo di maglina, posa a favore di cam e ammicca all’obiettivo, ignara di cosa stia accadendo alle sue spalle.

Basta dare un’occhiata in tribuna, infatti, per accorgersi che qualcun altro, ancor prima dei suoi follower, si è goduto lo spettacolo gentilmente offerto dalle sue curve stratosferiche. I tifosi seduti sugli spalti guardano tutti nella sua direzione e non perdete tempo a chiedervi perché: con quel vestito indosso, chi non lo avrebbe fatto?