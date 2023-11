Fulmine a ciel sereno Juventus: accettano 40 milioni

Missione compiuta per la Juventus, che nel pomeriggio di ieri è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari, seppur di misura..

Una sfida che non si preannunciava affatto semplice, in considerazione del fatto che i sardi erano in risalita in classifica e hanno provato a costruirsi un pomeriggio di gloria allo Stadium. Allegri è stato bravo a mantenere alta la concentrazione nel suo gruppo.

La missione era infatti quella di riuscire a portare a casa i tre punti. Nel tentativo di riuscire a rimanere in lizza per le prime posizioni, magari per quella più importante. Missione compiuta, pur con sofferenza. Nel frattempo però si continua a parlare anche di calciomercato. Il mese di gennaio non è poi così lontano ed è logico che tutte le squadre si stiano muovendo in anticipo sugli obiettivi che hanno messo nel mirino. Per il diesse Giuntoli dunque tanto lavoro in vista perché non ci sono dubbi sul fatto che questa rosa debba essere migliorata.

Juventus, Cherki può finire al Newcastle per 40 milioni

Si investirà probabilmente in estate su giovani in grado di aprire una nuova era vincente a Torino. E un calciatore che ormai da qualche tempo a questa parte viene accostato alla Juventus è quello di Cherki, talentuoso trequartista poco più che ventenne del Lione. Che è destinato a cambiare aria, visto che il suo contratto scadrà nel 2025.

Questo rende probabile la sua partenza in estate, visto che il Lione poi rischierebbe di perderlo a zero. Al momento è valutato attorno ai 30-40 milioni di euro, ma i francesi non stanno andando affatto bene in Ligue1 e sono a rischio retrocessione. Eventualità che farebbe scendere ancora il prezzo. Come rivela “Football Insider” il Newcastle è alla finestra ed è già pronto a fare un’offerta di 40 milioni di euro per lui. Ma anche il Chelsea è interessato.