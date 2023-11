La wag più sexy delle Atp Finals stava con un calciatore: ti ricordi di lei?

Atp Finals, tra le otto wag dei tennisti in gara ce n’è una che potresti già conoscere: di certo non avrai dimenticato le sue curve…

A Torino la grande sfida è iniziata. Gli otto migliori tennisti al mondo si daranno battaglia in uno scontro, senza esclusione di colpi, finalizzato a decretare chi sia il Maestro supremo del 2023. Nella sessione pomeridiana ha esordito Jannik Sinner, che ha sfidato Stefanos Tsitsipas, mentre stasera a darsi battaglia sono stati Novak Djokovic e Holger Rune.

Quest’ultimo, giovanissimo danese di belle speranza ma dal comportamento ancora un po’ da rivedere, è arrivato ai piedi della Mole in compagnia della sua nuova fiamma. Una splendida ragazza che i calciofili più attenti certamente ricorderanno, avendo lei avuto, in passato, una relazione con un calciatore. Iniziamo col dire che il suo nome è Caroline Donzella e che con le sue curve avvenenti e lo sguardo magnetico ha conquistato, per forza di cose, il pubblico del Pala Alpitour. Nonché, ma già da tempo, il popolo dei social, essendo lei piuttosto attiva sul web.

La nuova lady Rune è una modella ed è solita postare, per via del suo lavoro, molti scatti bollenti sui social network. Lo faceva già ai tempi della storia con il calciatore e la cosa le riesce piuttosto bene, ragion per cui, in cuor nostro, speriamo che continui a farlo ancora per molto.

Atp Finals, dopo il calciatore un tennista: tutti pazzi per Caroline

Ma veniamo a noi, adesso. Nel caso in cui non vi ricordiate di lei, sappiate che la wag più bollente delle Nitto Atp Finals 2023 era stata fidanzata, qualche tempo fa, con l’attaccante del Cagliari, in prestito dal Monza, Andrea Petagna.

I due si erano conosciuti nell’anno del lockdown, il 2020, ed erano rimasti insieme per quasi tre anni. Poi, all’improvviso, avevano rotto. Qualche tempo dopo, la modella e showgirl, che è anche stata per un periodo la bonas di Avanti un altro, era stata avvistata in compagnia dell’astro nascente del tennis mondiale.

In principio erano solo rumors, poi era arrivata, a mezzo social, l’ufficialità. Lo scatto che i due avevano postato su Instagram aveva fugato ogni dubbio circa la natura della loro relazione.