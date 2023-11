Guardiola lo regala alla Juventus: l’annuncio UFFICIALE fuga ogni dubbio

Calciomercato Juventus, adesso Pep Guardiola potrebbe liberarlo e renderlo, quindi, acquistabile dai bianconeri: i dettagli.

La Juventus sembra essere sulla strada giusta per portare Kalvin Phillips a Torino già nel mercato di gennaio.

Le trattative si sono intensificate durante la trasferta londinese di Giuntoli e del direttore sportivo Manna, che hanno avuto un incontro con l’agente del centrocampista del Manchester City. Le ultime notizie rivelano che Phillips ha dato il suo consenso per il trasferimento in Italia, anche se solo per sei mesi, e il club campione d’Europa, detentore del suo cartellino, ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito secco.

Phillips in prestito alla Juventus: Manchester City apre all’ipotesi

Le voci si sono intensificate ulteriormente con le dichiarazioni di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che ha dichiarato in conferenza stampa di essere disposto a vendere quei giocatori che desiderano lasciare la squadra. “Venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene – ha affermato il catalano – e lo farei perfino al Manchester United se i club e il giocatore fossero contenti. Qualcuno andrà e qualcuno arriverà al suo posto, solo i piccoli club temono queste mosse.”

Queste parole sembrano aprire la strada per un possibile trasferimento di Phillips alla Juventus, come riportato anche da ‘Sportmediaset’. Ora si sta alimentando l’entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Tuttavia, resta un ostacolo da superare, ovvero l’ingaggio del giocatore che si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti all’anno. Pur non essendo una cifra esorbitante, la Juventus sta valutando attentamente come gestire questa spesa per evitare di intaccare troppo i conti economici del club. Nonostante l’aspetto finanziario, la Juventus potrebbe trarre vantaggio da questo affare per colmare i vuoti lasciati dagli stop forzati di Pogba e Fagioli. Con la necessità di rinforzare il centrocampo, l’inserimento di Phillips potrebbe essere la soluzione ideale, sebbene il club stia valutando altre opzioni per mantenere un equilibrio economico sostenibile.