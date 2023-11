Carolina Marcialis, ciao ciao accappatoio: striptease in slow motion

Carolina Marcialis, uno spogliarello così spudorato proprio non ce l’aspettavamo: la colonnina del mercurio è fuori controllo.

Google non le rende assolutamente giustizia. Digitando il suo nome nella barra delle ricerche, salta fuori una sfilza lunga così di articoli in cui appare sì lei, ma sempre e soltanto in abbinamento alle “generalità” di suo marito. Perché lei è, su questo non ci piove, la moglie di Antonio Cassano; ma, ancor prima di quello, è Carolina Marcialis.

Etichettarla come wag sarebbe il più grande errore che si possa commettere. È vero che è sposata con un personaggio molto noto e amato nel mondo del calcio, ma non dobbiamo dimenticare che la bella Carolina è a sua volta un’atleta. E che atleta. Gioca a pallanuoto da che ha memoria ed è, per inciso, una delle atlete più in vista nella sua disciplina. Il che significa che se anche avesse sposato Pinco Pallino si sarebbe comunque parlato molto e con una certa insistenza di lei. Perché se lo merita e perché il fatto di essere una delle wag più acclamate di sempre, nel suo caso, è assolutamente secondario.

Al di là del successo raggiunto grazie allo sport d’acqua di cui è sempre stata una grandissima appassionata, la Marcialis è anche, a questo punto, una diva dei social network. È vicina al traguardo dei 200mila follower e siamo pronti a scommettere che centrerà l’obiettivo molto presto. Soprattutto se, cosa che speriamo, continuerà a postare video del tenore di quello che stiamo per sottoporre alla vostra attenzione.

Carolina Marcialis, lo spogliarello inaspettato fa alzare le temperature

La bella pallavolista deve aver pensato, ad un certo punto, che sarebbe stato divertente fare il fit check in maniera un po’ diversa dal solito. E così, anziché esibire il suo look con una foto statica, ha girato un video che potrebbe passare alla storia.

Alla fine si veste, ma all’inizio si sveste. Il reel ha inizio con lei ancora in accappatoio, appena uscita dalla doccia, che si spoglia e ricomincia a coprirsi partendo dall’intimo. Una visione celestiale e in slow motion, un piccolo striptease social che, manco a dirlo, ha mandato in visibilio i suoi follower.