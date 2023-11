Incubo retrocessione per la Juventus: occhio al regolamento

Incubo retrocessione per la Juventus, ecco cosa dice il regolamento varato dalla Figc: in quel caso bisognerebbe aspettare che liberi un posto.

L’entusiasmo si può toccare con mano dopo la vittoria, la quinta di fila, contro il Cagliari. Il miglior viatico in vista dell’attesissimo match con l’Inter in programma tra due settimane all’Allianz Stadium.

Alla Juventus, sabato scorso, serviva vincere per restare alla calcagna dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che ieri sera non hanno smentito i pronostici nel posticipo con il Frosinone di Di Francesco, battuto 2-0 a San Siro. Per gli addetti ai lavori lo scudetto è ormai una questione tra Juve e Inter, separate da soli due punti in classifica. Il campionato, tuttavia, è ancora molto lungo e la squadra di Massimiliano Allegri dovrà dimostrare di essere all’altezza di un obiettivo che in estate in pochi ritenevano davvero possibile. La forza della Juventus, al momento, risiede in una difesa invalicabile: sì, sabato è tornata a subire gol dopo oltre un mese, ma i numeri difensivi sono eccellenti e permettono di tornare a sognare in grande. In questo momento c’è però un’altra Juventus che annaspa.

Incubo retrocessione per la Juventus, la Next Gen annaspa nei bassifondi della classifica

Si tratta della Next Gen di Massimo Brambilla, terzultima nel girone B di Serie C. Sabato è arrivata un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, in casa contro la Carrarese.

La Juventus NG ha soltanto 11 punti, 4 in più del fanalino di coda Fermana. Una “crisi” se vogliamo che potrebbe dipendere da diversi fattori. Allegri, infatti, nell’ultimo periodo ha pescato continuamente dalla Next Gen (Yildiz, Huijsen) per far fronte alle tante assenze con cui deve fare i conti la prima squadra. Brambilla, poi, ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni e soprattutto con le convocazioni in nazionale di alcuni giocatori. Impossibile, dunque, trovare continuità. In tanti si stanno domando cosa succederebbe in caso di retrocessione: da regolamento, la seconda squadra non può iscriversi ad un campionato dilettantistico e può essere riammessa alla C solamente se si dovesse liberare un posto.