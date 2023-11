Nuova sconfitta a tavolino UFFICIALE: la escludono dal campionato

Nuova sconfitta a tavolino, ecco come, adesso, cambia la situazione della squadra. I dettagli direttamente dal portale.

Come scrivono dal portale ‘napolitoday.it’, al San Mauro non si gioca la partita tra Casoria e Nola: quinta sconfitta a tavolino in undici giornate per il team viola. Ecco cosa dice il regolamento.

Questo viene riportato, esattamente, dal portale ‘Napolitoday.it’: “Altra rinuncia per il Casoria ed esclusione dal campionato di Eccellenza che sembra strada sempre più certa. Come accaduto con Afragolese e Acerrana, a cui hanno fatto seguito la gara durata due minuti contro il Pomigliano e la sfida fantasma con il Montecalcio a causa dell’assenza di linee tracciate sul campo, anche contro il Nola non si è giocata la partita in programma al San Mauro. Alle quattro sconfitte a tavolino precedenti, dunque, se ne aggiunge un’altra. I bianconeri di mister Luigi Sanchez, giunti regolarmente allo stadio, hanno atteso i canonici 45’ assieme alla terna arbitrale e sono tornati a casa con la vittoria per 0-3. La nota degli ospiti: “Trascorsi i 45 minuti da regolamento, vista l’assenza della squadra locale, l’arbitro ha decretato la fine della partita”.

Quinta sconfitta a tavolino: cosa succede al Casoria

“Il campionato del Casoria d’altra parte si è interrotto alla terza giornata, con la sconfitta di misura sul terreno di gioco della Puteolana. Poi cinque sconfitte a tavolino e tre goleade subite: 8-0 dalla Real Aversa, 6-0 dal Quarto Afrograd e 23-0 dalla Mariglianese. Proprio il match del Caduti di Brema di Barra della scorsa settimana aveva attirato maggiormente l’attenzione sulla situazione del Casoria, in profonda crisi societaria e con una squadra ormai rimaneggiata. Tanti giovanissimi mandati in campo contro i biancazzurri e usciti sconfitti pesantemente dall’incontro. Si attende il comunicato del Giudice Sportivo per stabilire il destino del club e gli sviluppi del torneo“.