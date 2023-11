Nuovo contratto Vlahovic: la Juventus sta tirando la corda

Per la Juventus è il momento di iniziare a pianificare le mosse per il futuro, con tanta voglia di regalare gioie alla tifoseria.

Il campionato di serie A sarà fermo nel prossimo weekend per via degli impegni delle varie nazionali. Sarà l’ultima sosta prima di Natale e per alcuni giocatori è il momento di rifiatare. Non per tanti elementi della Juventus però che saranno impegnati in giro per il mondo.

Finora il rendimento della squadra di Allegri è stato senz’altro soddisfacente. Tanti risultati positivi conquistati e una classifica che sorride. I bianconeri sono infatti in piena lizza per la conquista di un piazzamento utile per la prossima Champions League ma soprattutto possono anche sognare lo scudetto. Al di là di quel che si dice, ci sono squadre più attrezzate – come l’Inter – che per forza di cose devono avere il ruolo di candidata numero uno per il tricolore.

Juventus-Vlahovic, continuano le trattative per il rinnovo ma…

In questa fase della stagione la dirigenza si sta dedicando molto anche ai rinnovi di quei calciatori che vengono ritenuti i perni della rosa. Blindarli vuol dire respingere anche al mittente ogni possibile assalto da parte di altri club. Alcuni rinnovi sono già ufficiali, altri potrebbero esserlo nelle prossime settimane.

E poi c’è Vlahovic, che al momento pare essere un caso a parte. Il serbo non è sul mercato, ma la Juventus non direbbe certo di no davanti ad offerte importanti. Come spiega Romeo Agresti le trattative per il suo rinnovo vanno avanti ma non sono semplici. Perché il club vorrebbe allungare la durata dell’accordo e spalmare il suo ingaggio. Vlahovic è guadagnerà 12 milioni nel 2024-2025. Una somma decisamente importante che la Juve punta a ridurre in ottica bilancio. Attenzione dunque a quel che potrebbe succedere nelle prossime settimane.