Calciomercato, l’ex portiere gela la Juve: “Non ci sarebbe club migliore”

Calciomercato, i bianconeri sono alla ricerca di un elemento di qualità per quanto riguarda il centrocampo.

Restare in scia all’Inter e consolidare il secondo posto, in modo tale da poter raggiungere in anticipo l’obiettivo principale: il ritorno in Champions League dopo una stagione di assenza. Per il momento Massimiliano Allegri non vuole fare voli pindarici. Vietata, dunque, la parola “scudetto”. Almeno fino a febbraio, nella speranza che la Juventus resti ancora così vicina alla vetta come adesso, distante solamente due punti.

Subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali i bianconeri saranno impegnati in quello che con ogni probabilità è il match più importante di questa prima parte della stagione. Una partita che ci dirà di più sul reale valore della Signora, contro la squadra più attrezzata per vincere il campionato. La Juventus finora non ha mai deluso negli appuntamenti cruciali. Ha battuto nettamente la Lazio, ha evitato la sconfitta con l’Atalanta, è riuscita ad imporsi a San Siro sul Milan. C’è riuscita puntando principalmente su un’organizzazione di gioco impeccabile, soprattutto dal punto di vista difensivo. Sì, perché se è vero che il gioco latita, non si può negare che Allegri abbia edificato un vero e proprio “bunker” davanti alla porta difesa da Szczesny.

Calciomercato, Cherki piace molto anche al Chelsea

C’è però chi continua a sostenere che la Juve necessiti di maggiore qualità, soprattutto a centrocampo, dove attualmente Allegri ha gli uomini contati.

Molto probabile, quindi, che sarà proprio in quella zona di campo che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli farà in modo di fornire al tecnico livornese qualche innesto nel prossimo mercato di gennaio. Uno dei giocatori che la Juventus sta seguendo con attenzione è Rayan Cherki, giovane talento classe 2003 del Lione. La stagione dei Gones, oggi allenati da Fabio Grosso, finora è stata un totale disastro. Ed il gioiellino, protagonista anche nella Francia Under-21 di Thierry Henry, potrebbe presto cambiare aria. Da tempo si parla anche di un possibile approdo in Premier League. Intervistato da Football Insider, l’ex portiere del Leeds Paul Robinson ha indirettamente “consigliato” il Chelsea a Cherki: “Il progetto di Pochettino (attuale tecnico dei Blues, ndr) è l’ideale per uno come lui”.