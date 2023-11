Firma Juventus: accordo UFFICIALE fino al 2028, tutti i dettagli

Firma Juventus. La società bianconera prosegue il suo programma di rinnovi contrattuali ai profili che rappresentano il presente e il futuro della squadra.

Il secondo posto è lì, quasi a ricordare che sognare si può. Le ultime vittorie a “corto muso” hanno fatto storcere il naso a molti.

Non si può sempre vincere giocando come ha fatto la Juventus contro la Fiorentina di Italiano e non si può sperare certo di raggiungere l’obiettivo massimo, lo scudetto, sempre con il minimo sforzo. Ma per Massimiliano Allegri, al momento, l’importante è mettere punti in cascina, accumulare il più ampio margine sulla quinta in classifica per rafforzare, il più possibile, la zona Champions League, poiché è quello il vero scudetto da conquistare. Questo non va mai dimenticato.

Perché davanti alla Juventus, almeno a livello di organico, vi sono almeno tre compagini: Napoli, Inter, Milan, ovvero i campioni d’Italia in carica e le due milanesi che hanno fatto una regale campagna acquisti estiva. La Juventus viene dopo poiché non bisogna mai dimenticare da dove si è partiti. Il mancato accesso alla Champions League, diretta conseguenza della penalizzazione causa plusvalenze, ed il conseguente mancato introito economico, hanno di fatto stroncato sul nascere ogni possibilità di operare sul mercato.

Ma l’attuale classifica induce all’ottimismo e a pianificare con sempre maggiore convinzione l’immediato futuro.

Firma Juventus, c’è l’accordo

Il futuro si programma con largo anticipo, perché il domani è oggi e lo si progetta partendo dai punti fermi sui quali costruire la Juventus che verrà.

Manuel Locatelli, centrocampista nativo di Lecco, classe 1998, è il primo tassello da vincolare e mettere in cassaforte. Il centrocampista azzurro, ex Sassuolo, ha vissuto anche lui, come la maggioranza dei suoi compagni, momenti non facili. Ma ha saputo reagire, anche grazie a quella sua juventinità che lo ha sempre accompagnato e che gli ha permesso di superare le difficoltà. Per Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli la nuova Juventus non può fare a meno di lui e è per questo che è in arrivo il rinnovo contrattuale.

30 giugno 2028. E’ questa la scadenza del nuovo contratto che a breve Manuel Locatelli andrà a sottoscrivere con la Juventus. Accanto al prolungamento sarà evidente anche un sostanzioso aumento di stipendio rispetto agli attuali 3 milioni di euro. Al tutto manca soltanto l’ufficialità, che non tarderà certo ad arrivare. Nella stagione del grande rinnovamento, e della ricostruzione, la società bianconera ha iniziato a fare le sue scelte definitive. E Manuel Locatelli, nella Juventus di oggi e di domani, c’è e ci sarà. Di seguito il comunicato:

“La Juventus è felice di annunciare che il contratto di Nicolò Fagioli è stato rinnovato fino al 30 giugno 2028.