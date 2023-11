Nuovo scandalo in Serie A: “Almeno sette punti di penalizzazione”

La Juventus vive questi giorni di pausa in attesa che riparta il campionato dopo la sosta in programma nel prossimo weekend.

La serie A infatti si ferma per gli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo. Con mister Allegri che nei prossimi giorni dunque lavorerà con un gruppo ristretto iniziando a pensare alla prossima importante sfida da giocare contro l’Inter. Un vero e proprio scontro diretto per le prime posizioni.

Anche nell’ultimo turno di campionato non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali, talvolta anche l’ausilio del Var viene fortemente contestato. Come accaduto ad esempio a Lecce, dove i giallorossi si sono visti annullare in pieno recupero il gol con il quale avrebbero battuto il Milan.

Cairo critica le decisioni arbitrali: “Noi penalizzati”

Alcune decisioni arbitrali sono molto criticate non solo dai tifosi ma anche da chi è da anni come presidente nel mondo del calcio. Esempio lampante sono le ultime dichiarazioni rilasciate dal numero uno del Torino Urbano Cairo. Che non è stato affatto tenero parlando ai microfoni de “La Stampa” dopo gli episodi accaduti contro il Monza.

Furia #Cairo contro gli arbitri che danneggiano il #Torino: "Non c'è rispetto per noi, voglio capire il motivo. Forse siamo antipatici o lo sono io" (#LaStampa) pic.twitter.com/hLIXYzKeBe — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 13, 2023

“Non c’è rispetto per il Torino e vorrei capirne il motivo. Forse siamo antipatici o lo sono io. Le nostre stagioni in questo modo si complicano, perché è come se fossimo penalizzati ogni anno di sette o otto punti” ha detto Cairo. Che sottolinea il suo passaggio evidenziando come “senza i torti subiti magari avremmo giocato più partite in Europa”. I granata nelle ultime stagioni non sono mai riusciti ad entrare in lotta per le competizioni europee e i tifosi vorrebbero senz’altro che la loro squadra del cuore possa presto esprimersi non solo sui palcoscenici italiani.