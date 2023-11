Sancho ha già detto sì: l’offerta della Juventus ‘terrorizza’ l’Europa

Il campionato di serie A vive un momento di sosta con la Juventus che è già inevitabilmente proiettata alla prossima sessione di mercato.

Il mese di gennaio è ormai dietro l’angolo e tutte le squadre si stanno dando da fare per riuscire a trovare già le pedine adatte per rinforzarsi. Tutti proveranno a migliorare la qualità del loro organico e la Juventus non sarà da meno.

Tanto più che la rosa guidata da Massimiliano Allegri ha assolutamente la necessità di accogliere dei volti nuovi. Non solo in mezzo al campo ma anche in altri reparti. Soltanto così l’allenatore potrà avere a disposizione una squadra con più soluzioni tecniche e tattiche, in modo da poter restare edilizia per la conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo a Torino. Regalare il tricolore alla tifoseria bianconera sarebbe davvero una grandissima soddisfazione per una squadra che quest’anno ha dovuto rinunciare all’Europa.

Juventus in pole per Sancho ma…

Cosa potrebbe succedere a gennaio è ovviamente tutto da capire. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà essere bravo a cogliere eventuali occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane. Che potrebbero consentire alla Juventus di trovare dei rinforzi senza un eccessivo esborso dal punto di vista economico.

🔴 Juve offer Sancho escape from Utd

⚫️ Italians can only afford loan

🔴 Dortmund could enter bidding

⚫️ Saudi interest but Sancho prefers Europe

🔴 Ten Hag row has hit player’s value Story with ⁦@SamiMokbel81_DM⁩ #mufc

via https://t.co/NRZglgmpJd https://t.co/Qf76YmLcxK — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) November 14, 2023

In attacco ad esempio c’è un nome che davvero potrebbe alimentare i sogni tricolore della squadra di Allegri. È quello dell’attaccante del Manchester United Jadon Sancho, che è ormai destinato a lasciare l’Inghilterra visti i freddi rapporti con il tecnico Ten Hag.

In Inghilterra ormai non ci sono più dubbi sul fatto che l’attaccante sia pronto a cambiare pagina, con la Juventus che pare essere in forte pressing per assicurarsi le sue prestazioni. Di sicuro la concorrenza non manca visto che anche il Borussia Dortmund sarebbe in lizza per ottenere il suo sì. Molto più complicato invece che possa approdare in Arabia Saudita visto che il calciatore vuole continuare la sua carriera in Europa.