Lo hanno messo alla porta: addio definitivo, trionfo Juventus

Lo hanno messo alla porta, il battibecco con il suo attuale allenatore non gli è stato perdonato: via a gennaio.

Cristiano Giuntoli è a caccia di occasioni in vista del prossimo mercato di gennaio. Elementi che non trovano spazio nella loro attuale squadra e che potrebbero aumentare la qualità della rosa di Massimiliano Allegri, offrirgli quantomeno maggiori alternative.

Perché è ormai sotto gli occhi di tutti che, per poter continuare a tenere il passo dell’Inter, bisognerà fare un piccolo sforzo nella finestra invernale dei trasferimenti. Soluzioni low cost, in linea con la politica varata dal nuovo Consiglio d’amministrazione ed incentrata sulla riduzione delle spese. La Juventus, dunque, non spenderà grosse cifre a gennaio, ma potrebbe per esempio reinvestire i soldi di un’eventuale cessione. Tra i giocatori più appetiti all’estero al momento c’è Samuel Iling-Junior, seguito da diverse squadre inglesi, tra cui il Tottenham. Gli Spurs sono tornati a lottare per obiettivi importanti e per loro non sarebbe un problema sborsare i 20 milioni di euro chiesti dalla Signora per il classe 2003, che la Juve prelevò ancora diciassettenne dalle giovanili del Chelsea tre anni fa.

Lo hanno messo alla porta, Sancho pronto a lasciare il Manchester United

Un gruzzoletto che i bianconeri potrebbero sfruttare per arrivare a Jadon Sancho, che con ogni probabilità lascerà il Manchester United a gennaio.

L’avventura in Inghilterra dell’ex Borussia Dortmund, acquistato dal club tedesco nell’estate 2021, si è rivelata fallimentare. Sancho ha trovato poco spazio ad Old Trafford e nell’ultimo periodo è completamente sparito dai radar, anche a causa di un battibecco con l’allenatore dei Red Devils Erik ten Hag. Secondo il portale inglese Football Insider, il giocatore classe 2000 cresciuto nelle giovanili di Watford e Manchester City continua ad essere nel mirino della Juventus ma anche della sua ex squadra, il Borussia Dortmund, che lo riprenderebbe volentieri.