Caso scommesse, l’AGI sorprende tutti: “Indagato un calciatore del Milan”

Mentre il campionato di serie A è fermo per via degli impegni delle nazionali il calcio si ritrova a dover fare i conti con il caso scommesse.

In questi giorni tanti calciatori della rosa di Massimiliano Allegri sono impegnati in giro per il mondo per difendere i colori delle loro rappresentative. Ma proprio mentre ci si sta avvicinando a delle partite molto importanti, ecco di nuovo emergere un caso scommesse così come accaduto durante la precedente sosta.

Il mondo del calcio ha già visto coinvolti giocatori come lo juventino Fagioli e il centrocampista del Newcastle Tonali. Entrambi hanno subito una lunga squalifica che li terrà a lungo lontani dal campo e dal calcio giocato. Una vicenda della quale si è parlato molto anche sui social e non potrebbe essere altrimenti.

Caso scommesse, Florenzi sul registro degli indagati

Il “caso scommesse” adesso rischia di allargarsi, visto che – come ha rivelato l’Agi – la Procura di Torino sta continuando nella sua inchiesta. E dopo i casi che hanno visto coinvolti i giocatori sopra citati, adesso c’è un altro nome che è stato iscritto sul registro degli indagati.

E’ quello del calciatore del Milan Alessandro Florenzi, per il quale l’accusa sarebbe quella contestata già agli altri calciatori, ovvero l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie contestata è quella prevista dall’art. 4 della legge 401 del 1989. Insomma rischia di aprirsi un’altra pagina in chiaroscuro sul mondo del calcio. L’ex calciatore della Roma sarà interrogato nei prossimi giorni e potrà fornire le sue considerazioni al pm.