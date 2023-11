Inzaghi trema: Calhanoglu KO prima di Juve-Inter, il motivo

I tifosi della Juventus sognano in grande dopo il promettente inizio di stagione della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

La classifica finora premia gli sforzi fatti da una squadra bianconera. Che sta andando oltre le aspettative, visto che sembra essere al momento la rivale più accreditata dell’Inter per la conquista dello scudetto. Certo è che ci sarà ancora tanta strada da fare.

Il campionato di serie A ormai sta per archiviare la prima fase e il bilancio è senz’altro positivo per Chiesa e compagni. Che sono riusciti a inanellare una serie di risultati utili di fila per scalare la graduatoria. Il sogno di conquistare un piazzamento per la prossima edizione della Champions è sempre più vivo, sarebbe un traguardo sportivo importante da raggiungere anche per motivi economici. Chiudere nel migliore dei modi l’anno solare sarebbe davvero il top per una Juventus che vuole puntare in alto.

Juventus, l’Inter deve monitorare le condizioni di Calhanoglu

Si sta avvicinando sempre più il giorno del big match che ci sarà proprio subito dopo la sosta. Vale a dire proprio lo scontro diretto tra la Juventus e l’Inter. Gara fondamentale per i tre punti ma anche sotto l’aspetto psicologico, perché potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Mister Allegri in questi giorni valuterà le condizioni dei suoi uomini, alcuni dei quali non al meglio ma sulla via del recupero. Come ad esempio Alex Sandro. Ma anche l’Inter dovrà guardare all’infermeria. Fari puntati soprattutto sul centrocampista turco Hakan Calhanoglu che non ha preso parte all’allenamento con la sua nazionale a causa di una infezione alle vie respiratorie. La sua presenza per il match di domenica prossima non pare però essere in dubbio, almeno per il momento, ma le sue condizioni dovranno essere monitorate.