Dalla Juventus al Bayern Monaco: bomba ESPN, Allegri a mani vuote

Il calciomercato della Juventus è un argomento di grande attualità in questo fase della stagione, specie durante la sosta.

I bianconeri infatti nel prossimo weekend non scenderanno in campo visto che il torneo di serie A si fermerà per un turno per gli impegni delle varie nazionali. Per qualche calciatore della rosa di Allegri ci sarà modo di rifiatare, per altro si preannuncia un tour de force.

La Juventus in questa prima parte della stagione è partita davvero molto bene, come conferma la classifica. Ci sono tutte le carte in regola per poter conquistare il traguardo che la società si è prefissata, vale a dire la conquista di un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League. I tifosi però sognano in grande, come giusto che sia del resto. E chissà che con qualche volta nuova in arrivo nel calciomercato di gennaio si possa davvero puntare alla conquista dello scudetto.

Juventus, per Phillips si fa avanti anche il Bayern Monaco

Ormai da tempo si parla della necessità della Juventus di trovare dei volti nuovi in mezzo al campo. Anche numericamente mister Allegri ha la necessità di avere delle alternative, visto che ha perso in poco tempo – e per tutta la stagione – Pogba e Fagioli. Sono tanti i nomi che si stanno facendo, su tutti quello di Phillips del Manchester City.

Il calciatore inglese è intenzionato a cambiare aria, visto che cerca spazio per conquistarsi un posto in nazionale in ottica Europei. La Juventus da qualche tempo è sulle sue tracce, così come lo è anche il Newcastle. Ma come spiega ESPN adesso c’è anche un’altra big interessata. E’ il Bayern Monaco, che pure cerca rinforzi in mediana. Phillips potrebbe essere attirato dalla possibilità di giocare in un club che cerca gloria in Bundesliga ma anche in Champions League.