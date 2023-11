Oltre un miliardo e mezzo di euro: ‘tacito’ accordo, addio Juventus

Oltre un miliardo e mezzo di euro di investimento e subito una grana da risolvere. In Inghilterra sicuri: addio Sancho

In Inghilterra, precisamente al Manchester United, sono previsti dei cambi dirigenziali. Ormai è cosa risaputa che Ratcliffe è pronto a investire sul club e sarebbe pronto, soprattutto, a mettere oltre un miliardo di euro per prendere il 25% dei Red Devils.

E poi? E poi secondo il DailyStar avrebbe in mente di iniziare a risolvere le situazioni più scabrose dentro al club inglese. E una di queste riguarda Sancho, centrocampista che ha chiuso tutti i rapporti con Ten Hag e che sembra essere in uscita. Anzi, al momento è in uscita, però le cose potrebbero anche cambiare da un momento all’altro, si dice da quelle parti. E come? Ve lo spieghiamo.

Ricucire il rapporto con Sancho

L’obiettivo di quello che sarebbe l’investitore pronto a prendere le redini dello United, sarebbe quello di ricucire il rapporto tra l’allenatore e l’esterno offensivo accostato da un poco di tempo alla Juventus. A dire il vero secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni la Juve si sarebbe già mossa, chiedendo il prestito del giocatore per la prima parte del 2024.

Ma se davvero le indiscrezioni inglesi venissero confermate, allora la cosa potrebbe cambiare decisamente. Con Sancho che potrebbe rimanere pure dentro al club nella seconda parte di stagione. Vedremo quello che succederà, anche se una soluzione dopo tutto quello che è successo appare difficile. Ma abbiamo imparato a capire che nel calcio tutto davvero può ribaltarsi da un momento all’altro.