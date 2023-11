Dall’Inter alla Juventus, è uscito allo scoperto: “Sono loro a scegliere noi”

Heorhij Sudakov, la promettente stella dello Shakhtar Donetsk, ha confermato l’interesse della Juventus nei suoi confronti in un’intervista esclusiva ai taccuini della ‘Gazzetta dello Sport’. Il giovane talento ucraino, attualmente sotto i riflettori per le sue straordinarie performance con la maglia dello Shakhtar, ha parlato del suo apprezzamento per il calcio italiano e per la Vecchia Signora in particolare.

“Sì, lo so dell’interesse della Juventus, e mi fa piacere,” ha dichiarato Sudakov durante l’intervista. Tuttavia, ha sottolineato che è compito dei club fare le scelte definitive sui giocatori, e lui è pronto ad accettare qualsiasi decisione venga presa.

Sudakov ‘innamorato’ della Juventus

Da piccolo, Sudakov ha rivelato di essere cresciuto guardando alcune icone del calcio italiano: “Mi piaceva vedere giocare Sheva, Ibra e Kakà. Ammiravo il loro talento, la fantasia e la personalità che portavano in campo.” Queste esperienze da tifoso sono state fonte di ispirazione per il giovane calciatore, che ora sogna di seguire le orme dei suoi idoli. Sudakov ha anche condiviso il suo interesse per il calcio italiano, dichiarando di seguire attentamente le partite del Milan, dell’Inter, e della Juventus in Europa, oltre ad avere un occhio di riguardo per squadre come Roma e Napoli. “I club che giocano bene mi interessano sempre. Mi piace guardare il calcio in tv e apprezzare le abilità delle squadre più forti”.

L’atleta ucraino ha anche rivelato di seguire la Juventus su TikTok, sottolineando il suo apprezzamento per il lato più personale e divertente dei giocatori. La conferma dell’interesse della Juventus da parte di Sudakov potrebbe alimentare ulteriori speculazioni sul suo futuro nel calcio italiano. Resta da vedere come si svilupperanno gli sviluppi di questa vicenda e se la Juventus deciderà di intraprendere ulteriori passi per portare il giovane talento ucraino a Torino.