Calciomercato Juventus, stop per la firma: ribaltone UFFICIALE

Calciomercato Juventus, lo stop a tutte le voci di questi giorni è ufficiale. Al momento non è previsto nessun incontro tra le parti

La Juve da un poco di settimane ha deciso di sistemare le cose per il futuro, facendo firmare i rinnovi contrattuali a molti elementi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Locatelli e Fagioli, che si sono legati al club bianconero fino al 2028.

Si è parlato molto anche di un possibile accordo con Daniele Rugani: il difensore, in questo momento titolare per via delle assenze di Alex Sandro e di Danilo, sta dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Un giocatore attento, che si fa trovare sempre pronto. Ma a dispetto di quanto si vociferava, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del suo agente, Davide Torchia, che nella serata di ieri è intervenuto a TVPLAY in diretta su Twitch.

Calciomercato Juventus, nessun appuntamento per il rinnovo di Rugani

“Se quando torna Danilo c’è il rischio che Rugani torni in panchina? La difesa della Juventus sta mettendo in difficoltà l’allenatore, nel senso buono del termine, perché quando non sai chi schierare significa che stanno facendo tutti bene”. Queste le prime parole di Torchia, che poi è entrato nel dettaglio di un possibile rinnovo.

“Non abbiamo appuntamenti con la Juventus, spero che mi chiamino e che ci si possa mettere d’accordo. Sto con i piedi per terra, sono molto ragionevole perché so come si muove il mondo del calcio moderno. All’estero? Non ci sarebbe mai andato, è sempre stato bene in Italia”. Insomma, per il momento è tutto fermo ma siccome Allegri si fida ciecamente del giocatore, allora non è detto che un primo appuntamento non possa essere preso nei prossimi giorni.