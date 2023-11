Juventus-Inter, il mercato accende la sfida. E’ partito il conto alla rovescia per la gara che metterà di fronte le prime due in classifica.

Il gioco delle parti è già iniziato domenica sera. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, dirigente mai troppo rimpianto dalla Juventus, ha messo le mani avanti annunciando, urbi et orbi, che la favorita per lo scudetto è la formazione bianconera.

In realtà, da qualche settimana, è Massimiliano Allegri a ribadire un giorno si e l’altro pure che è l’Inter la vera favorita per la vittoria finale e che l’obiettivo della Juventus rimane il conseguimento di un posto valido per la prossima Champions League. E fino a quando la dialettica tra Juventus ed Inter rimane bloccata su argomenti così soft va bene. Il conto alla rovescia per la sfida del 26 novembre all’Allianz Stadium è già partito, ma siamo soltanto ai primi rintocchi, di tempo ne manca.

La sfida tra Juventus e Inter sembra però muoversi anticipatamente su un altro fronte: il mercato. Spesso le trattative, sia di acquisti che di cessioni, hanno posto di fronte le due nemiche storiche del calcio italiano e negli ultimi anni la presenza dell’ex bianconero Marotta sulla sponda nerazzurra ha reso ancora più piccante la contesa. Da Bremer a Cuadrado fino alla telenovela Lukaku della scorsa estate tra Juventus e Inter non sono certo mancati sgarbi quasi quotidiani.

Sembra proprio che le strade di Juventus ed Inter si incroceranno assai presto anche sul mercato dal momento che sembrano inseguire un comune obiettivo. Pertanto lo scontro di mercato potrebbe anticipare la sfida sul campo.

L’obiettivo conteso è Sergi Roberto, classe 1992, jolly di centrocampo nonché capitano del Barcellona. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno ed include un’opzione di rinnovo per un altro anno. Il tecnico catalano Xavi, però, sembra non tenere in eccessiva considerazione il centrocampista dal momento che il suo minutaggio in questa stagione ha toccato minimi storici quasi inaccettabili.

Per questo il capitano blaugrana sta vagliando altre opzioni tra cui l’immancabile Arabia Saudita, la Mejor League Soccer, impreziosita dalla presenza di Lionel Messi, ex compagno di Sergi Roberto al Barcellona, ma anche la Serie A. Juventus ed Inter seguono con attenzione gli eventuali sviluppi della vicenda Sergi Roberto. L’ipotesi di una cessione a gennaio del centrocampista catalano è però assolutamente da scartare.

La sfida tra la Juventus e Inter è dunque già partita, in netto anticipo rispetto alla gara dell’Allianz Stadium.