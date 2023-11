Juventus-Inter, odissea infinita: anche il bomber finisce KO

Juventus-Inter, odissea infinita. L’attesissimo scontro diretto del 26 novembre rischia di vedere le due compagini ampiamente rimaneggiate.

L’attesa per la grande sfida dell’Allianz Stadium del 26 novembre prossimo che vedrà di fronte Juventus ed Inter sembra montare ancora di più a causa della pausa dovuta alle nazionali.

Una sfida che porrà di fronte la prima in classifica in casa della seconda. E poi è Juventus-Inter e non occorre aggiungere altro. Eppure le due compagini rischiano di arrivare alla sera del 26 novembre entrambe “azzoppate” per via di infortuni che stanno allarmando non poco i due tecnici.

La Juventus spera nel recupero di un malconcio Locatelli mentre da parte nerazzurra c’è da segnalare un Bastoni che ha accusato qualche problema. Ma la notizia dell’ultimo minuto e annunciata da pazzidifanta.com, riguarda invece l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic, infortunatosi con la sua nazionale. L’attaccante austriaco dell’Inter è caduto a terra dopo un contrasto avvenuto durante gli ultimi minuti di gioco.

Il nazionale austriaco è comunque rimasto in campo fino alla fine della partita. Ovviamente saranno da valutare sue condizioni di salute.