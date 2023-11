Dal Napoli alla Juventus: altro che Zielinski, affare in prestito

Dal Napoli alla Juventus, il giocatore sta trovando poco spazio in questa stagione: è lui l’alternativa a Phillips.

La sosta per le nazionali servirà alla squadra di Massimiliano Allegri per ricaricare le pile in vista di un appuntamento importante, lo scontro al vertice con l’Inter. Domenica 26 novembre l’Allianz Stadium sarà teatro del big match più avvincente della giornata di Serie A: nessuno, finora, ha fatto meglio di nerazzurri e bianconeri.

Del resto, a parlare è l’attuale classifica: dopo i primi 12 turni di campionato la Juventus è seconda, già con un buon margine nei confronti di dirette concorrenti come il Milan oppure come il Napoli campione d’Italia in carica, che ha appena cambiato allenatore (sostituendo Garcia con Mazzarri). L’allenatore livornese però vuole continuare a tenere un profilo basso. Stando alle sue dichiarazioni, la Signora deve puntare a restare tra le prime quattro, piazzamento che, se confermato anche a fine stagione, le consentirebbe di tornare a giocare la Champions League. Soltanto da febbraio in poi, se la Juve dovesse restare così in alto, si potrà cominciare a parlare di scudetto.

Dal Napoli alla Juventus, salgono le quotazioni di Fabian Ruiz

Certo è che, se la Juventus ha intenzione di continuare a tenere il passo di un’Inter che può contare su una rosa più attrezzata, dovrà saper approfittare delle occasioni che verosimilmente offrirà il mercato di gennaio.

Tanti, in questi giorni, stanno facendo la “lista” dei centrocampisti finiti nel mirino del diesse Cristiano Giuntoli. Si parla insistentemente di Kalvin Phillips del Manchester City, giocatore per il quale Pep Guardiola avrebbe già dato l’ok riguardo ad una sua eventuale partenza. In queste ore, tuttavia, sono di nuovo salite le quotazioni di Fabian Ruiz. L’ex Napoli, che Giuntoli conosce molto bene, in questo momento non è un titolarissimo nel Psg di Luis Enrique. E potrebbe decidere di lasciare la capitale francese anche in ottica Europeo. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, se non dovesse riuscire a chiudere per l’inglese, la Juventus è pronta a bussare alla porta del club campione di Francia. L’obiettivo è capire se il Psg sia disposto a cederlo in prestito.