Sancho alla Juventus: strappato il doppio sì, ecco cosa sta succedendo

Sancho alla Juventus, i bianconeri hanno strappato il doppio sì e adesso la strada si fa in discesa. C’è l’apertura da parte del club inglese

Sancho alla Juventus, forse ci siamo davvero. Almeno stando alle informazioni riportate dal giornalista Nicola Balice. Perché Giuntoli a quanto pare ha praticamente strappato il doppio sì per l’esterno offensivo del Manchester United che ormai è in uscita.

Il primo, quello del giocatore, c’è sempre stato. Da quando la Juventus ha mostrato l’interesse verso le sue prestazioni, Sancho non ha avuto il minimo dubbio. Anche perché pur di giocare e lasciare la società che lo ha messo alla porta sarebbe disposto a tutto. Lo scoglio più alto era quello relativo, appunto, allo United. Ma a quanto pare i Red Devils hanno aperto.

Sancho alla Juventus, sì al prestito

Apertura al prestito da parte della squadra inglese e questo passaggio avvicina ovviamente il centrocampista a quello che potrebbe essere un approdo nel prossimo mese di gennaio alla corte di Massimiliano Allegri. Avvicina, sì, ma non è detto che poi l’operazione vada sicuramente a buon fine. C’è sempre la questione ingaggio da chiarire con i bianconeri che non possono permettersi di pagare per intero lo stipendio del giocatore. Ma senza dubbio le cose sono cambiate, e Giuntoli vede una prospettiva diversa. Fumata bianca in arrivo? Si spera proprio di sì.