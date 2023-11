Calciomercato Juventus, altra stoccata a Vlahovic: “Non mi ha mai convinto”

Calciomercato Juventus: si allarga la fronda di chi vorrebbe la cessione dell’ex viola, a secco di gol ormai da settembre.

La Juventus sta attraversando un momento estremamente positivo, che ha pure contribuito a riaccendere la scintilla negli stessi tifosi bianconeri, provati da due stagioni difficili. La Signora dopo dodici giornate di campionato è seconda in classifica alle spalle dell’Inter, la favorita numero uno per il tricolore.

Saranno proprio i nerazzurri i prossimi avversari della squadra di Massimiliano Allegri, che domenica 26 novembre affronterà il primo vero esame della stagione. Finora Chiesa e compagni li hanno superati quasi tutti, nonostante abbiano dovuto far fronte ad infortuni e squalifiche. L’unica sconfitta, per ora, è quella con il Sassuolo, rimediata circa due mesi fa a Reggio Emilia. Da quel momento Madama si è rimboccata le maniche, portando a casa sei vittorie e un pareggio. Un rendimento da squadra che vuole lottare per quel tricolore che per adesso il tecnico livornese non vuole sentire neanche nominare. L’obiettivo della Juve, che quest’anno non gioca le coppe europee, è provare a rimanere in quella posizione almeno fino a febbraio, per poi partecipare alla volata finale.

Calciomercato Juventus, Raffaeli: “Cedere Iling? Follia. Io venderei il serbo”

Per riuscirci servirà inevitabilmente l’aiuto di tutti, anche di chi in questa prima parte non ha fatto benissimo. E tra questi non può non esserci Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo era partito benissimo, trovando spesso la via del gol nei primi turni di campionato, ma dalla doppietta realizzata contro la Lazio a settembre l’ex Fiorentina – complice una fastidiosa lombalgia – non ha più segnato. In attesa che si sblocchi, c’è chi “consiglia” alla Juventus la sua cessione. Parliamo dello scrittore e giornalista Massimo Raffaeli, ospite di “Cose di Calcio” su Radio Bianconera. Ha citato Vlahovic parlando di Iling-Junior, che secondo i rumors è finito sul mercato. “Metterlo sul mercato a me sembra una follia – ha detto – già mi fa storcere il naso che venga utilizzato poco: i giovani servono. Personalmente credo che se bisogna mettere qualcuno sul mercato, il nome giusto sarebbe quello di Vlahovic. Io ero uno di quelli che avrebbero voluto vedere Lukaku alla Juventus, non mi ha mai convinto l’acquisto del serbo”.