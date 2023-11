Calciomercato Juventus, ‘ritorna’ a gennaio? C’è la risposta del mister

Calciomercato Juventus, ipotesi del ritorno in Serie A già a gennaio? Adesso il mister sembra aver raggiunto una decisione.

Il possibile trasferimento di Fabian Ruiz alla Juventus a gennaio sembra essere un percorso meno agevole del previsto, secondo le ultime notizie provenienti dal fronte delle trattative. Nonostante i colloqui positivi tra la Vecchia Signora e gli agenti del centrocampista spagnolo, diversi ostacoli complicano la conclusione dell’affare.

Come riportato da “Sportmediaset”, Luis Enrique, attuale allenatore del PSG, non sembra intenzionato a privarsi di Fabian Ruiz durante la finestra di trasferimento di gennaio. Il centrocampista, ex Napoli, è considerato un’ottima alternativa ai titolari nel suo ruolo, e Enrique sembra riluttante a rinunciare alle sue qualità nel corso della stagione.

Luis Enrique ‘blocca’ la trattativa per Fabian Ruiz

Un ulteriore ostacolo nella trattativa riguarda l’aspetto economico. La Juventus avrebbe difficoltà a coprire l’ingaggio attuale di Fabian Ruiz, che ammonta a 6 milioni di euro a stagione con il PSG. Anche in caso di un possibile acquisto del cartellino in prestito, il club torinese fatica a raggiungere tali cifre, complicando ulteriormente la chiusura dell’affare.

La situazione si presenta quindi complessa per la Juventus, che potrebbe dover affrontare una doppia sfida: convincere il PSG a cedere Fabian Ruiz e trovare un accordo finanziario che si adatti alle risorse disponibili. La notizia mette in evidenza la complessità delle trattative di mercato, con i club costantemente impegnati nel bilanciamento tra le esigenze sportive e le restrizioni finanziarie. Resta da vedere come la Juventus affronterà questa sfida e se riuscirà a superare gli ostacoli per assicurarsi le qualità di Fabian Ruiz nel proprio centrocampo. Gli sviluppi della trattativa saranno sicuramente seguiti con attenzione dagli appassionati di calcio e dai tifosi bianconeri in attesa di rinforzi nella rosa, certamente un gioco chiave potrebbe essere giocato da Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli che lo prese proprio nell’allora sua squadra, quando il centrocampista era un pilastro della formazione partenopea.